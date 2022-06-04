Yarış yapan 'alev avcıları' yeşil vatan görevine hazır - Son Dakika
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Yarış yapan 'alev avcıları' yeşil vatan görevine hazır

04.06.2022 09:57

Yarış yapan 'alev avcıları' yeşil vatan görevine hazır Karadeniz ormanlarını yangınlardan koruyan Amasya Orman Bölge Müdürlüğü'nün 'alev avcıları' adlı ilk müdahale ekipleri en donanımlı ve hızlı olmak için kıyasıya yarıştı.

Yarış yapan 'alev avcıları' yeşil vatan görevine hazır

AMASYA - Karadeniz ormanlarını yangınlardan koruyan Amasya Orman Bölge Müdürlüğü'nün 'alev avcıları' adlı ilk müdahale ekipleri en donanımlı ve hızlı olmak için kıyasıya yarıştı.

Yeşil vatanın cesur koruyucuları göreve hazır olduklarının mesajını verdi. Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, "Bu yarışmada alev avcılarımızı yarıştırarak ekiplerimizi hazır tutup motive etmeyi amaçladık. Bu sayede tedbirlerimizi de gözden geçirmek istedik" dedi.

Samsun Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekibi birinciliği kazandı

Yedikır Barajı kenarında düzenlenen yarışmaya Amasya, Samsun, Tokat ile Çorum il ve ilçelerinden 14 yangın ilk müdahale ekibi katıldı. Ekipler araçtan çıkıp hızla koşarak 200 metre ileriye hortum açtı. Hortumların birbirine eklenmesinden sonra önce su ardından köpük püskürtmeyi istenilen şekilde gerçekleştirmeye çalıştı. Söndürmenin tamamlanmasıyla toplanan hortumlar araçlara yüklendi. Büyük çekişmeye sahne olan yarışta Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekibi birinciliği kazandı. Amasya Orman İşletme Müdürlüğü ekibi ikinci, Kargı Orman İşletme Müdürlüğü ekibi de üçüncü oldu. Yarışlara katılan tüm personel, yeşil vatanın korunmasında şehit olan meslektaşları için de birlikte dua etti.

"4 bine yakın yangın gönüllümüz oldu"

Orman yangınlarla mücadelede daha etkin mücadele yapmak amacıyla 2 aydır gerçekleştirdikleri iş başı, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini tamamlarken yangınlarla mücadeleye gönüllü destek olmak isteyen kişilere de kapılarını açtıklarını anlatan Bölge Müdürü Oflu, "Duyarlı vatandaşlarımız sayesinde şu an 4 bine yakın yangın gönüllüsü kaydı yapılmış ve eğitimleri devam etmektedir" diye konuştu.

Çıkan orman yangınlarına müdahalede edindikleri tecrübelere vurgu yapan Halil Oflu, "Yangına ne kadar erken müdahale edersek önleyici tedbirler almamız da o kadar hızlı olmaktadır" şeklinde konuştu.

Orman yangınlarının çıkış nedenlerinin yüzde 90'a yakın oranda insan kaynaklı olduğuna değinen Oflu, bu amaçla yaz döneminde bilinçlendirme faaliyetlerini de artırarak sürdüreceklerini söyledi.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü parkında 26 arozöz, 10 su ikmal aracı, 108 ilk müdahale aracı, 7 dozer, 11 greyder, 11 ekskavatör, 4 treyler, 217 adet su tankı bulunuyor. Köy muhtarlarına teslim edilen su tanklarıyla yangın esnasında ulaşılması daha güç olan uzak köylerdeki yangınlara daha hızlı ulaşarak mücadele ediliyor. Ayrıca kritik alanlarda yangınla mücadelede için faal 15 gözetleme kulesi ve 46 yangın havuzu mevcut.

Yarış yapan 'alev avcıları' yeşil vatan görevine hazır
Yarış yapan 'alev avcıları' yeşil vatan görevine hazır
Yarış yapan 'alev avcıları' yeşil vatan görevine hazır
Yarış yapan 'alev avcıları' yeşil vatan görevine hazır

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Kaynak: İHA

Karadeniz, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yarış yapan 'alev avcıları' yeşil vatan görevine hazır - Son Dakika

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