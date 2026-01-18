Yasa Dışı Bahis Hesaplarına Erişim Engeli - Son Dakika
Yasa Dışı Bahis Hesaplarına Erişim Engeli

18.01.2026 10:09
Ticaret Bakanlığı, yasa dışı bahis yapan 15 sosyal medya hesabına erişim engeli getirdi.

TİCARET Bakanlığı, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan yüksek takipçili 15 sanal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Reklam Kurulunun 13 Ocak'taki toplantısında, yasa dışı bahis ve kumar reklamlarının ana gündem maddelerinden birini olduğu belirtilerek, "Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde; yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi amacıyla ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması kararlaştırılmıştır" denildi.

FALCI, MEDYUM VE ASTROLOG REKLAMLARINA ERİŞİM ENGELİ

Kurulun gündeminde yer alan diğer bir önemli konu başlığının ise; falcı, medyum ve astrologlar tarafından sunulan hizmetlere ilişkin reklam ve tanıtım faaliyetleri olduğu ifade edilerek, "Bu kapsamda, falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından sunulan hizmetlere ilişkin reklam faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 26 internet sitesine yönelik olarak erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasına karar verilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicilerin haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edilmesi, toplumun özellikle genç kesiminin bu tür zararlı etkilerden uzak tutulması ve tüketicilerin korkularının ve batıl inançlarının istismar edilmesinin önlenmesi amacıyla çalışmalarımız ve denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

