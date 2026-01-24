Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 21 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 21 Gözaltı

Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 21 Gözaltı
24.01.2026 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana merkezli operasyonda yasa dışı bahis çetesi çökertildi, 21 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA merkezli 6 ilde yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlenen operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri aylık 50 milyon lirayı, kripto paraya çevirip yurt dışına kaçırdığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışı bağlantılı bir internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatan çeteyi 3 aylık teknik ve fiziki takiple deşifre etti. Yabancı bir şirketten satın aldığı yasa dışı bahis paneliyle oyun oynattığı belirlenen çetenin, banka hesaplarında aylık 50 milyon liralık para hareketliliği olduğunu belirlendi. Şüphelilerin, suçtan elde ettiği parayı da kripto hesaba aktardığı saptandı. Polis, yaptığı takibin ardından 4'ü kadın, 21 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, Adana merkezli Mersin, Kayseri, Bursa, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerinde ele geçirilen çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 5'i adli kontrol şartı, 3'ü de savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Güvenlik, Güncel, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 21 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü Gol bağıra bağıra gelmiş Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü! Gol bağıra bağıra gelmiş
Üç polisi şehit etmişlerdi Cenazeleri kimse sahiplenmedi, devlet gömdü Üç polisi şehit etmişlerdi! Cenazeleri kimse sahiplenmedi, devlet gömdü
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek’ten yeni hamle Emeklilere 10 bin lira ek maaş Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Davos Zirvesi’ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Galatasaray’a mı gidiyor Trabzonsporlu Oulai’nin abisinden bomba paylaşım Galatasaray'a mı gidiyor? Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin

10:34
Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur
Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur?
10:16
Savaş çanları çalıyor İran’dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok
Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok
09:57
3 bin 500 TL verip kaz aldı, sonu büyük hüsranla bitti
3 bin 500 TL verip kaz aldı, sonu büyük hüsranla bitti
09:28
Trump “Grönland“ mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu
Trump "Grönland" mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu
09:26
Yılmaz Güney’i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı
Yılmaz Güney'i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı
08:51
Bebek Otel’de kriz Ali Koç, Okan Buruk’a ’’Senin de sıran gelecek’’ demiş
Bebek Otel'de kriz! Ali Koç, Okan Buruk'a ''Senin de sıran gelecek'' demiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 10:49:39. #7.11#
SON DAKİKA: Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 21 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.