Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Gözaltı

(KIRIKKALE) - Kırıkkale merkezli İstanbul ve Ankara'yı kapsayan yasa dışı bahis operasyonunda, 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 2 milyar 600 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu değerlendirildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "7258 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçu kapsamında yaklaşık 18 aydır sürdürülen planlı ve projeli soruşturma çerçevesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında, üçüncü kişilere ait banka hesapları ve GSM hatları kullanılarak Kırıkkale'de organize şekilde yasa dışı bahis oynatıldığı, elde edilen gelirlerin toplandığı, yönlendirildiği ve kripto para platformları aracılığıyla aklandığı tespit edildi.

Kırıkkale merkezli operasyonda; Kırıkkale'de 22, Ankara'da 2 ve İstanbul'da 1 olmak üzere toplam 25 şüphelinin adreslerinde arama yapıldı. Aramalarda 166 adet dijital materyal, 147 banka ve kredi kartı, 3 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 407 adet farklı çaplarda fişek, 6 adet sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca piyasa değeri yaklaşık 16 milyon lira olan altın ziynet eşyası, 3,5 milyon lira değerinde 11 kol saati, 2 adet 1 kilogramlık külçe gümüş, 310 bin lira değerinde döviz ile 37 adet yüksek maddi değere sahip tespih ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 25 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.