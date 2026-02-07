Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 9 Tutuklama

Mersin merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca Mersin, Antalya, İzmir ve Diyarbakır'da yasa dışı bahis oynatan zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
