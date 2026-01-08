Yasa Dışı Çakar Takana Cezalar Verildi - Son Dakika
Yasa Dışı Çakar Takana Cezalar Verildi

Yasa Dışı Çakar Takana Cezalar Verildi
08.01.2026 10:22
Mersin'de çakar takan sürücünün ehliyeti 3 ay geri alındı, 414 bin lira ceza kesildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de iki aracına yasa dışı çakar takan sürücünün ehliyetinin üç ay süreyle geri alındığını ve 414 bin lira para cezasının uygulandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal medyada yer alan çakarlı iki aracın sahibinin, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu H.A. olduğunun belirlendiğini ifade etti.

Yasa dışı olarak iki aracına çakar takan sürücünün ehliyetinin 90 gün süreyle geri alındığı bilgisini veren Yerlikaya, araçların 30'ar gün süreyle trafikten men edildiğini ve toplam 414 bin lira idari para cezası uygulandığını belirtti.

Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"Şahıs hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında mevzuatta belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları, izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmaktan cezai işlemler uygulandı. 2024 yılının sonunda yasa dışı çakar konusunda, kanunda bir değişiklik yaparak caydırıcı cezalar getirmiştik. Son bir yılda çakar konusunda denetimlerimizi yüzde 338 arttırmamıza rağmen yasa dışı çakar kullanımı yaklaşık yüzde 87 oranında azaldı. Caydırıcı cezalarla, trafik kuralı ihlallerinin ne kadar azalabileceğini, yasa dışı çakar konusunda istatistiki verilerle tespit etmiş olduk. Yeni Trafik Kanunu teklifimizde de caydırıcı cezalar geliyor."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yasa Dışı Çakar Takana Cezalar Verildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Yasa Dışı Çakar Takana Cezalar Verildi - Son Dakika
