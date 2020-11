? 2020 gerçekten zorlu bir yıl oldu. Kış aylarının gelmesiyle koronavirüs vakalarında yeniden hızlı bir artış başladı. Bu garip dönemde ruh ve vücut sağlığınızı korumak için neler yapıyorsunuz?

Goldie Hawn: Biz birçok kişiye göre çok daha kolay geçiriyoruz bu dönemi. Çok katlı bir apartman dairesinde yaşamıyoruz. O nedenle bazı yönlerden oldukça rahatız. Gayet iyi idare ettiğimizi söyleyebilirim. Ama içinde bulunduğumuz duruma bakınca gerçekten üzülüyorum. Bazen etrafıma bakınıyorum, "Aman Tanrım herkes maske takıyor, şu anda içinde yaşadığımız dünya gerçek dışı" diyorum.Vücut sağlığımızı korumak ve sağlıklı kalmak için yapmamız gereken her şeyi yapıyoruz. Ama asıl önemli olan sağlıklı bir zihin, çünkü hepimizi merkezimizden uzaklaştıran asıl yer zihin. Ortada dolaşan bir endişe var. Endişe korkuyu getiriyor, korku öfkeye sebep oluyor. Kafamızda uçuşan birçok duygu var ve insanlar bu duyguların üstesinden gelemiyor, bu duygularla başa çıkamıyor. Her şeyin yanı sıra bir de okul sorunu var. Ama her şey bitecek. Böyle kalmayacak.

? Endişe, korku, öfke gibi duygularla başa çıkamayanlara neler tavsiye edersiniz?

Goldie Hawn: Zihninizi olumlu şeylerle doldurmayı deneyin. Genelde hayatımızın olumsuz ve negatif alanları üzerinde düşünürüz değil mi? Beyin bundan hoşlanır. Beyin negatifi sever. Beyinde negatif önyargı vardır. Bizim istediğimiz, bu duruma karşı gelmeye çalışmak. Bu demek oluyor ki sizi gerçekten iyi hissettiren şeyler neler, önce bunları bulmalısınız. Bazen müzik, bazen çocuklarınızı kucaklamak, bazen yürüyüşe çıkmak, bazen doğada olmak, bazen eğlenceli film izlemek, bazen şiir okumak... Beynini neyle beslersen, aslında onu ortaya çıkarıyorsun.

Sürekli olumsuzlukları düşünmek daha fazla sorun, daha fazla endişe ve daha fazla korku yaratıyor. Bu basit kuralları bilmek zorundayız, çünkü karar verebilen bir beynimiz var. "Bunu yapmayacağım" deyince dinleyen bir beynimiz var. Kendimize yardım etmek için neler yapabileceğimizi anlamanın yolunu bulup önce kendimize sonra etrafımızdaki insanlara olabildiğince ışık tutmalıyız.

ÇOCUKLARIMIZIN ARTIK KENDİ AİLELERİ VAR

? Çocuklarınız ve torunlarınızla mutlu, eğlenceli büyük bir aile olduğunuzu sosyal medyada görüyoruz...

Goldie Hawn: Kurt ve ben, anne-baba olmayı seviyoruz. Ebeveyn olmak şimdiye kadar yaşadığımız en harika şey. Büyükanne ve büyükbaba olmak farklı. Bu da harika ama çocuklarınız büyüyüp kendi çocuklarına sahip olunca fark ettiğim tek şey; çocuklarımıza yapabileceğimizin en iyisini yaptığımız ve çocukları için en iyisini yapma sırasının şimdi onlara geldiği... Biz sadece masum seyircileriz. (Gülüyor)

Kurt Russell: Çocuklarımızla birlikte olmayı, onları görmeyi seviyoruz tabii. Ama onların artık kendi aileleri var. Biz de bir şekilde ailelerinin parçasıyız.

Goldie Hawn: Doğru... Büyükanne ve büyükbabaların Kurt'ün dediklerine dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çocuklarımızın ailelerine karışmamız, onları kendi fikirlerimiz, deneyimlerimiz ve görüşlerimizle boğmamız adil değil. Bir şeylerin raydan çıktığını gördüğümüzde tabii ki fikir beyan ederiz ama çocuklarımız iyi birer evlat ve harika ebeveynler.

Röportaj öncesinde de bisikletime atladım ve minik torunumu ( Kate Hudson'un kızı) görmeye gittim. Birkaç blok ötede oturuyorlar. Yarım saat onunla oynadım, sonra tekrar bisikletime atladım ve röportaj için eve döndüm.

FİLMLERİMİ İZLEMEYİ SEVMEM AMA BU KEZ FARKLI

? Gelelim "Christmas Chronicles 2" filmine. Kurt, eğlenceli miydi Noel Baba'yı oynamak?

Kurt Russell: Yaşlanınca oynamaktan hoşlanacağın birkaç karakter var. Sahne sanatçılarından sık sık "King Lear"ı oynayacakları zamanın gelmesi için heyecanlı olduklarını duyuyorum.

Noel Baba da bir bakıma oynamayı dört gözle bekleyebileceğin ve yeterince şanslıysan oynayabileceğin eğlenceli karakterlerden. Eğlenceli bir dünyanın içine giriyorsun ve keşfediyorsun...

? İçinde teknolojinin olduğu bir film bu. Yeşil oda çekimleri zorladı mı sizi?

Goldie Hawn: Hayır. Zor değildi. Numara yapıyorsun. Biz oyuncular zaten her zaman rol yapıyoruz. O yüzden yanımızda elf ya da farklı yaratıklar varmış gibi numara yapmak zor değil. Aslında harika, çünkü çekerken görmediğin her şeyi filmi izlerken görüyorsun. İçinde olduğum filmleri izlemeyi aslında hiç sevmem, çünkü çok dikkatlice incelerim. Ama bu tür filmleri izlemek için sabırsızlanıyorum, çünkü etrafınız filmi yaparken görmediğiniz, yanınızda olmayan bir sürü şeyle çevrili oluyor...

? Bilgisayar efektlerinin yarattığı renkli dünyalar...

Kurt Russell: Evet... Siz yaratmanın sadece bir parçasısınız. Yönetmenin aklında ne olduğunu sadece konuşuyorsun, görsel halini film bittiğinde görüyorsun. Bu eğlenceli bir durum.

EVLİLİK YOK

? "Ne zaman evleniyorsunuz?" Size en çok sorulan soru buymuş, doğru mu?

Kurt Russell: En çok sorulan soruydu. Artık değil.

Goldie Hawn: Sanırım o aşamayı geçtik. İnsanlar 38 yıldır birlikte olduğumuz gerçeğini kabul etti. Bu yüzden evlilik yok.

? Evlilik aşkı öldürüyor ya da evlilik ilişkiyi kötü yönde etkileyebilir diye mi "evlilik yok" diyorsunuz?

Goldie Hawn: Kurt benim kadar batıl inançlı değil.

Kurt Russell: Belli bir sebebi yok aslında...

Goldie Hawn: Aslında bu soru uzun zamandır sorulmamıştı bize. Her neyse, çok aşıklar her yerde el ele, göz göze aşklarını kutluyorlar ama bir hafta sonra boşanıyor ya da ayrılıyorlar. Böyle de bir çılgınlık var.

AMERİKA'YI GEZMEK İÇİN İYİ BİR ZAMAN

? Covid-19 salgını hepimizin yapılacaklar listesini değiştirdi. Sizde durum nedir?

Goldie Hawn: Aslında sadece anın içindeyiz. Genç bir kızken insanlar "Film yıldızı olmak istiyor musun" dediklerinde onların deli olduğunu düşünürdüm. Çünkü bana göre olması mümkün olamayan bir şeydi. Her zaman gerçekçi olmaya çalıştım. Çılgın hayallere ve fikirlere sahip olmak istemedim, çünkü beklenti sadece hayal kırıklığı yaratıyor.

Kurt Russell: Hiçbir zaman listelerim olmadı. Hayatım boyunca birçok şeyi yapabildiğim için şanslı olduğumu düşündüm.

Goldie Hawn: Kurt kendi dünyasını ve o dünyanın içinde yapacaklarının listesini yaratıyor. Kurt böyle biri. Şimdilerde karavan tutkusu var.

Ben şu aralar kendimi biraz sıkışmış hissediyorum, çünkü uçamıyorum ama seyahat etmeyi seviyorum. Daha önce hiç bulunmadığım yerlere gitmeyi seviyorum. Amerika içinde karavanla seyahat etmek heyecanlı olacak gibi.

Kurt Russell: Amerika'yı gezmek için iyi bir zaman.

Goldie Hawn'ın Bill Hudson'la evliliğinden olan kızı Kate Hudson.

HAYATI NORMAL YAŞAMAKTAN MUTLUYUZ

? Yüksek profilli celebrity'lersiniz, ancak hakkınızda duyduklarım aslında çok alçakgönüllü olduğunuz ve sıradan hayatlar yaşadığınız yönünde...

Goldie Hawn: Kendimiz dışında hiç kimse olmak istemiyoruz. Ben ve Kurt, kim olduğumuzu biliyor ve kendimizi seviyoruz. Biz birbirine bağlı bir aileyiz. Çocuklarımız da bu şekilde yetişti. Aldatıcı görünüme ihtiyacımız yok.

? 38 yıldır birliktesiniz...

Goldie Hawn: Saymayı bırakmalıyız belki...

? Yıldönümünüz Sevgililer Günü'ne denk geliyor. Romantik bir çift misiniz?

Goldie Hawn: İlişkilerin farklı aşamaları var. Eğer iki kişi bunu anlar, arkadaş olmayı başarır ve birbirlerini desteklerse harika bir ilişkiye sahip olur. Romantizm bazı yönlerden ölür ama kişiler ilişkiyi desteklerse birlikte devam ederler. Bazı şeyleri paylaşmak ve romantik hissetmek çok güzel bir şey ama yaşlandıkça önemli olan arkadaş olabilmek.

? Yaşlanmak demişken... Nasıl hissediyorsunuz hayatınızın bu döneminde?

Goldie Hawn: Hiç olmadığım kadar yaşlıyım ama her zamanki kadar da gencim. Kaç yaşında olduğumu düşünerek uyanmıyorum. Enerjimi kaç yaşında olduğuma vermiyorum. Sağlıklı mıyım, evet. Tutkularım var mı, evet. Tutkularını bulmalısın. Bir amacın var mı? Amaç çok önemli. Meşgul olmak daha doğru yaşlanmanıza sebep olacaktır. İnan bana.