Yasadışı Bahis Şebekesine Operasyon

Adana merkezli 6 ilde yasadışı bahis oynatan şebekeye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4'ü kadın, 3'ü çocuk olmak üzere 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 13'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken şebekenin bir ayda yaklaşık 50 milyon TL'lik işlem hacmi oluşturduğu belirlendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı bahis faaliyetlerine yönelik yürüttükleri 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda bir şebekeyi deşifre etti. Yapılan çalışmaların ardından Adana, Mersin, Kayseri, Bursa, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4'ü kadın, 3'ü çocuk olmak üzere toplam 21 şüpheli gözaltına alındı.

Şebekenin, yurtdışından temin edilen altyapı ile yasadışı bahis paneli kurarak faaliyet yürüttüğü, yalnızca bir ayda yaklaşık 50 milyon TL'lik işlem hacmi oluşturduğu tespit edildi. Elde edilen paraların ise kripto hesaplara aktarılmak suretiyle izinin kaybettirilmeye çalışıldığı öğrenildi.

Şüphelilerden 3'ü emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken 18 kişi adliyeye sevk edildi. 13 şüpheli tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA