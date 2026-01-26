Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum - Son Dakika
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum

26.01.2026 19:38
Samsun'da yasak ilişki yaşadığı sevgilisini boğazını keserek öldürdükten sonra polise teslim olan kadının ifadeleri ortaya çıktı. Kadın ifadesinde "Korkutmak amacıyla boğazına bıçağı dayadım, bu sırada boğazı kesildi. Ardından bıçakla birkaç darbe daha vurdum. Ferit M. araçtan düşünce ardından yaşadığım şiddet ve tehditlerin etkisiyle yerdeyken satırla birkaç kez daha vurdum" dedi.

Samsun'da genç kadın, tartıştığı sevgilisini boğazını keserek öldürdü. Zanlı, cinayetin ardından teslim olurken; kan donduran cinayette ifadeler ortaya çıktı.

Olay, 24 Ocak akşamı saat 22.00 sıralarında Canik ilçesi Düvecik Mahallesi'nde Samsun Şehir Hastanesi yolu üzerinde park halinde bulunan hafif ticari araç içerisinde meydana geldi.

BOĞAZINI KESİP SATIRLA BOYNUNA VURDU

Edinilen bilgiye göre, evli ve 3 çocuk annesi Gamze S. (38), uzun süredir yasak ilişki yaşadığı evli sevgilisi 4 çocuk babası pazarcı Ferit M. (45) ile buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. İddiaya göre Gamze S., yanında getirdiği bıçak ve satırla Ferit M.'nin boğazını kesip, ardından satırla boyun bölgesine defalarca vurdu. Olayın ardından Gamze S., cinayette kullandığı bıçak ve satırla birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, Ferit M.'yi araç içerisinde boğazı kesilmiş halde buldu.

ZANLININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gamze S. ifadesinde, Ferit M. ile uzun süredir yasak ilişki yaşadığını, ayrılmak istemesi üzerine Ferit M.'nin kendisini tehdit etmeye başladığını söyledi. Gamze S., Ferit M.'nin daha önce kendisini kemerle dövdüğünü, biber gazı sıktığını ve aynı şiddeti çocuğuna da uygulayacağını söylediğini öne sürdü.

Yaklaşık 10 gün önce Ferit M.'nin umreden döndükten sonra kendisini sürekli aradığını belirten Gamze S., 24 Ocak'ta annesinin evindeyken Ferit M.'nin evin yanında olduğuna dair mesaj attığını, annesinin evinden çıkarken daha önce satın aldığı bıçağı ve odun kesmede kullandığı satırı da yanına aldığını belirterek, "Araca binip şehir hastanesi yoluna gittik. Ferit burada beni tehdit edip ilişkiye girmek istedi. Oğlum Aydın 10 gün önce ilişkimizi öğrenmişti. Oğlum Ferit ile gittiğimizi gördü. Şehir hastanesi yoluna gittik.

CİNAYETİ BÖYLE ANLATTI

Burada beni tehdit etti, ilişkiye girmek istedi. İkna edip oğlum Aydın'ı da araca alıp, yeniden olay yerine geldik. Oğlum aracın önünde, ben arkada oturuyordum. Ferit alkolüydü. Elindeki bira şişesini havaya kaldırdı. Korkutmak amacıyla boğazına bıçağı dayadım, bu sırada boğazı kesildi. Ardından bıçakla birkaç darbe daha vurdum. Ferit M. araçtan düşünce ardından yaşadığım şiddet ve tehditlerin etkisiyle yerdeyken satırla birkaç kez daha vurdum. Olay sırasında bıçak ve satırı kendim kullandım. Oğlum ve eşim herhangi bir kesici alet kullanmadı" dedi.

TELEFONU OĞLUNA VERDİĞİNİ KABUL ETTİ

Gamze S., Ferit M.'nin cep telefonunu olay sonrası araçtan aldığını, içerisinde kendisine ait özel görüntüler bulunduğu için oğluna telefonu yok etmesini söylediğini, telefonun daha sonra nereye atıldığını bilmediğini ifade etti. Daha önce Ferit M. hakkında tehdit ve darp nedeniyle iki kez şikâyetçi olduğunu ve tedbir kararı aldırdığını belirten Gamze S., son tedbir kararının olaydan kısa süre önce sona erdiğini söyledi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Hukuk, Yaşam

  Uğur Aydın:
    Hem umraden geliyor hem alkollü Ben anlamadım
