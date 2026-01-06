Yasak aşk yaşayan iki ezeli düşman! Kurt ile kangal çiftleşti, ortaya acayip bir tür çıktı

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, kısa sürede gündem oldu. Kurt ile kangalın çiftleşmesi sonucu ortaya çıktığı belirtilen tür, görenleri şaşkına çevirdi.

ÜRKEK TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Görüntülerde, hem fiziksel yapısı hem de davranışlarıyla dikkat çeken hayvanın oldukça ürkek olduğu görüldü. Çevresine karşı temkinli tavırlar sergileyen tür, bulunduğu alanda meraklı bakışların odağı haline geldi.

ZİYARETÇİ AKINI

Görüntülerin yayılmasının ardından bazı vatandaşların hayvanı görmek için bölgeye geldiği öğrenildi. Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan video, "melez tür" tartışmalarını da beraberinde getirdi.