Yasak aşk yaşayan iki ezeli düşman! Kurt ile kangal çiftleşti, ortaya acayip bir tür çıktı

06.01.2026 15:06
Kurt ile kangalın çiftleşmesi sonucu ortaya çıktığı belirtilen türün görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Ürkek tavırlarıyla dikkat çeken hayvan, merak uyandırırken bazı vatandaşların görmek için bölgeye gittiği öğrenildi.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, kısa sürede gündem oldu. Kurt ile kangalın çiftleşmesi sonucu ortaya çıktığı belirtilen tür, görenleri şaşkına çevirdi.

ÜRKEK TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Görüntülerde, hem fiziksel yapısı hem de davranışlarıyla dikkat çeken hayvanın oldukça ürkek olduğu görüldü. Çevresine karşı temkinli tavırlar sergileyen tür, bulunduğu alanda meraklı bakışların odağı haline geldi.

ZİYARETÇİ AKINI

Görüntülerin yayılmasının ardından bazı vatandaşların hayvanı görmek için bölgeye geldiği öğrenildi. Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan video, "melez tür" tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mh459267 Mh459267:
    Normal yolla kürt kangala vermez kangal da kurda ..laboratuvarda tüp bebek yöntemi ile olduysa o başka. 29 9 Yanıtla
  • Gökhan Pektaş Gökhan Pektaş:
    kaç yıllık haberi simdimi yayinliyonuz 20 1 Yanıtla
  • sait turk sait turk:
    Barış çiçeğin Börü, sü bu! yeni haber değil 10 2 Yanıtla
  • Haci1969 Haci1969:
    oğlum yanlış çiftleşme yapılmış.Elo ile kurdu çiftleştirseydiniz o zaman kurt gibi biri çıkardı ortaya.Yani tüm Türkiye’yi çalardı. 3 2 Yanıtla
  • Fatih kardaş Fatih kardaş:
    Artık haber bulamadığınızı nu haberle bir kez daha anladım ve siliyorum uygulamayı. Aynı gün bile üç beş tane yılların haberini yemiymiş gibi haber yapıyorsunuz. 0 0 Yanıtla
