Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, kısa sürede gündem oldu. Kurt ile kangalın çiftleşmesi sonucu ortaya çıktığı belirtilen tür, görenleri şaşkına çevirdi.
Görüntülerde, hem fiziksel yapısı hem de davranışlarıyla dikkat çeken hayvanın oldukça ürkek olduğu görüldü. Çevresine karşı temkinli tavırlar sergileyen tür, bulunduğu alanda meraklı bakışların odağı haline geldi.
Görüntülerin yayılmasının ardından bazı vatandaşların hayvanı görmek için bölgeye geldiği öğrenildi. Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan video, "melez tür" tartışmalarını da beraberinde getirdi.
Son Dakika › Yaşam › Yasak aşk yaşayan iki ezeli düşman! Kurt ile kangal çiftleşti, ortaya acayip bir tür çıktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (5)