Son Dakika Haberleri: Yasak Elma 50. Bölüm 1. Fragmanı
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Yasak Elma 50. Bölüm 1. Fragmanı

4 dakika önce

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Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız'ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun'la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız'ı kocası Halit Argun'dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız'a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız'ın hayatında bunlar olurken, Zeynep'in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan'ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep'in bilmediği şey ise Alihan'ın Halit'in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır.

Yıldız'ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep'i de etkileyecektir.

Yasak Elma 9 Eylül Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

Oyuncular:

Halit: Talat Bulut

Ender: Şevval Sam

Alihan: Onur Tuna

Yıldız: Eda Ece

Zeynep: Sevda Erginci

Zehra: Şafak Pekdemir

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Yasak Elma 50. Bölüm 1. Fragmanı

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Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:01 
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