Yasal Düzenleme Şart

EVET, Alman Anayasası'nın 3. maddesinde "Bütün insanlar yasa önünde eşittir.

EVET, Alman Anayasası'nın 3. maddesinde "Bütün insanlar yasa önünde eşittir. Erkek ve kadınlar eşit haklara sahiptirler. Devlet, kadın ve erkeklerin eşitliğinin gerçekten sağlanmasını özendirir, varolan dezavantajların giderilmesi için çaba gösterir" denilmektedir.



Ama özellikle politik alandaki tabloya bakıldığında, Almanya'nın kadın-erkek eşitliğinde 'sınıfta kaldığı' görülmektedir. Hem de çok açık bir biçimde.



*



Almanya Federal Cumhuriyeti demokratik ve sosyal federal bir devlettir. Almanya Federal Cumhuriyeti 16 eyaletten oluşmaktadır. Aşağı Saksonya'nın Eyalet Başbakanı SPD'li Stephan Weil'dır.



Baden Württemberg'in Eyalet Başbakanı Yeşiller'li Winfried Kretschmann'dır. Bavyera'nın Eyalet Başbakanı CSU'lu Markus Söder'dir. Berlin'in Eyalet Başbakanı SPD'li Michael Müller'dir.



Brandenburg'un Eyalet Başbakanı SPD'li Dietmar Woidke'dir. Bremen'in Eyalet Başbakanı SPD'li Carsten Sieling'dir.



Hamburg'un Eyalet Başbakanı SPD'li Peter Tschentscher'dir. Hessen'in Eyalet Başbakanı CDU'lu Volker Bouffier'dir.



Kuzey Ren Vestfalya'nın Eyalet Başbakanı CDU'lu Armin Laschet'tir. Mecklenburg Vorpommer'in Eyalet Başbakanı SPD'li Manuela Schwesig'dir.



Rheinland Pfalz'ın Eyalet Başbakanı SPD'li Malu Dreyer'dir. Saarland'ın Eyalet Başbakanı CDU'lu Tobias Hans'dır. Saksonya'nın Eyalet Başbakanı CDU'lu Michael Kretschmer'dir. Saksonya Anhalt'ın Eyalet Başbakanı CDU'lu Reiner Haseloff'tur. Schleswig Hollstein'ın Eyalet Başbakanı CDU'lu Daniel Günther'dir.



Thüringen'in Eyalet Başbakanı Sol Parti'li Bodo Ramelow'dur. 16 eyaletten 7'sinin Başbakanı SPD'li, 6'sının CDU'lu, birinin CSU'lu, birinin Yeşiller'li ve birinin de Sol Parti'lidir. Ama 16 eyaletin Başbakanlarından sadece 2'si kadındır. Rheinland Pfalz Eyalet Başbakanı Malu Dreyer ile Mecklenburg Vorpommern Eyalet Başbakanı Manuela Schwesig. İkisi de SPD'lidir.



*



İşte bu kadın-erkek eşitliği, daha doğrusu 'eşitsizliği', Almanya için utanç verici bir tablodur. Aynı tabloya hem Federal Meclis'te hem de Eyalet Parlamentolarında tanık oluyoruz. Şu andaki Federal Meclis'teki kadın milletvekili oranı yüzde 30.7'dir. Baden Württemberg, Mecklenburg Vorpommern, Aşağı Saksonya, Saksonya Anhalt, Bavyera ve Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Parlamentolarındaki kadın milletvekili oranı yüzde 30'un altındadır. Yalnız Thüringen Eyalet Parlamentosu'nda kadın milletvekili oranı yüzde 40.6'yı bulmaktadır. Diğer eyaletlerde de bu oran yüzde 30-37 arasındadır. Bu, apaçık 'tam bir demokrasi ayıbıdır'…



Belli ki bu ayıbın giderilmesi ancak yasal düzenlemeyle mümkün olacaktır.



İşte bu 'demokrasi ayıbını' gidermek için Brandenburg Eyalet Parlamentosu ilk somut adımı attı. Parlamentoda kadın erkek milletvekili sayısında eşitliğin sağlanması için aday listelerindeki sıralamada bir kadın, bir erkek adayın yer alması karara bağlandı. Ancak yeni düzenlemenin 1 Eylül 2019'da yapılacak Eyalet Parlamentosu seçimlerine yetişmeyeceği için 2024 yılındaki seçimlerde uygulanması da kararlaştırıldı.



*



Her ne kadar CDU ile sağ popülist AfD karşı çıksa da, 'politikada kadın-erkek eşitliği' hedefine ulaşılması için Brandenburg'da somut ve tarihi bir adım atıldı. Sıra şimdi diğer eyaletlerde. Tabii Federal Meclis'te de. Federal Meclis'te grupları bulunan AfD dışındaki tüm partilerin -CDU/CSU, SPD, Yeşiller, Sol Parti, FDP- kadın milletvekilleri geçen hafta biraraya gelerek eşitliğin sağlanması için gereken 'devrim planı' hakkında görüş alış verişinde bulundular.



'Hedef yüzde 50' dediler. Bu hedefe ulaşmak için kararlı bir biçimde mücadele vereceklerini de ilan ettiler.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi :

Bir Kadını Asansörde Ölümüne Darp Eden Hırsız, Kadının Çantasını Alarak Kaçtı

Trabzonspor, Evinde Aytemiz Alanyaspor'a Mağlup Oldu: 2-0

Yılmaz Erdoğan'a Film Sektörü Temsilcilerinden Sert Tepki

Cüneyt Özdemir'in Anlattığı Hikaye Yürekleri Dağladı