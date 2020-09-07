Yasal nargile tütünü üreten fabrikada, badrolsüz ve sahte bandrollü tütün yakalandı - Son Dakika

İZMİR'de, polis ekiplerinin yasal nargile tütünü üreten fabrikaya yaptığı baskında, 76 bin 570 paket bandrolsüz ve sahte bandrollü nargile tütünü ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yasal nargile tütünü üreten bir fabrikada sahte nargile tütünü olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine takibe başlayan ekipler, söz konusu fabrikaya baskın düzenledi. Fabrikada yapılan aramada, 76 bin 570 paket bandrolsüz ve sahte bandrollü nargile tütünü ele geçirildi. Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili Y.K. ve H.K. isimli şüphelileri gözaltına aldı.