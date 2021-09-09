Yaşam mücadelesi veren Merve'nin ağabeyi de 8 yıl önce kazada ölmüş - Son Dakika

MUĞLA'da kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan ortaokul öğrencisi Merve Arık'ın (10) ağabeyi Ömür Arık'ın da 8 yıl önce trafik kazasında yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Yatağan'a 21 kilometre mesafedeki kırsal Cazkırlar Mahallesi'nde yaşayan Fatma Arık, öğle saatlerinde kızı Merve'yi okul üniforması almak için ilçe merkezine götürdü. İnönü Bulvarı'nda U.Ç. yönetimindeki 48 AD 303 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Arık'a çarptı. Bencik Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi olan Arık'a ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Merve Arık, durumu ağır olduğu gerekçesiyle İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polisin kazanın ardından gözaltına aldığı kamyonet sürücüsü U.Ç., ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

OĞLU KAZADA ÖLDÜ, EŞİ BOĞULDU

Tedavisi süren kızından gelecek güzel bir haber bekleyen Yusuf Arık'ın (60), 8 yıl önce de ilk eşinden olan oğlu Ömür Arık'ı (26) trafik kazasında kaybettiği, ilk eşi Necla Arık'ın da 30 yıl önce su kuyusuna düşüp boğulduğu ortaya çıktı.