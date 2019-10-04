Yaşar İpek birazdan cezaevine giriyor! Cezaevine girmeden önce son sözleri!
28 dakika önce
Seren Serengil'in aldırdığı yayın yasağını ihlal eden Yaşar İpek'e 3 gün hapis cezası verilmişti.
Seren Serengil'in aldırdığı yayın yasağını ihlal eden Yaşar İpek'e 3 gün hapis cezası verilmişti. Yaşar İpek'in cezası bugün başlıyor.
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Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:01
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