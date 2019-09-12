Son Dakika Haberleri: Yaşar İpek, zorlama hapis cezasına çarptırıldı
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Yaşar İpek, zorlama hapis cezasına çarptırıldı

13 dakika önce

İstanbul Aile Mahkemesi'nin verdiği tedbir karanının ardından Seren Serengil'in avukatı Esennur Ezgi, yazılı basın açıklaması yaptı.

Yaşar İpek, zorlama hapis cezasına çarptırıldı, System.String[]

İstanbul Aile Mahkemesi'nin verdiği tedbir karanının ardından Seren Serengil'in avukatı Esennur Ezgi, yazılı basın açıklaması yaptı.


Ezgi'nin açıklamasında şöyle denildi:


"Müvekkilim Seren Serengil'in, hamilelik sürecinde Yaşar İpek eve gelerek kendisine sözlü ve fiziki şiddet uygulamış ve hakaretler etmiştir. Yaşar İpek müvekkilim hamileyken bu hassas dönemini bildiği halde müvekkilimin annesine telefon açıp yanında kayınvalidesini ölümle tehdit etmiştir. Kendisine de hakaretler savurmuştur. Bunun üzerine müvekkilime ve çocuğu koruma adına tedbir talebinde bulundum. Müvekkilimi Yaşar İpek'ten koruma amaçlı tedbir kararı aldım. Fakat tedbir kararı aldığım halde Yaşar İpek, bu sefer de sözlü şiddet, psikolojik şiddet uygulamaya devam etmiş. Sosyal medyada ve internetten müvekkilim ve çocuğu hakkında yalan beyanlarda bulunmuş, iftiralar atmış, tedbir kararına uymadığı içinde Seren Serengil çocuğunu düşürmüştür. Yaşar İpek, Serengil hamileyken şiddette uğradığı için aldırdığımız tedbir kararına uymayıp, müvekkilimin tansiyonunu çıkartarak çocuğun düşmesine sebep olduğundan tazyik hapsi talebinde bulundum. Mahkeme de 3 gün süreyle zorlama hapsine karar vermiştir."

İstanbul Aile Mahkemesi, Seren Serengil, Yaşar İpek, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:05 
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