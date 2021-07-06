Yaşar Kemal Uğurlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Milsami Orhei-Sarajevo maçında düdük çalacak

FIFA kokartlı Türk hakem Yaşar Kemal Uğurlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi birinci eleme turunda 8 Temmuz Perşembe günü Moldova'nın Milsami Orhei ile Bosna Hersek'in Sarajevo takımları arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.

FIFA kokartlı Türk hakem Yaşar Kemal Uğurlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi birinci eleme turunda 8 Temmuz Perşembe günü Moldova'nın Milsami Orhei ile Bosna Hersek'in Sarajevo takımları arasında oynanacak müsabakayı yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Moldova'nın Orhei şehrindeki yapılacak müsabakada Uğurlu'nun yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak.

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