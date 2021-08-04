Yaşar Üniversitesi öğrencileri, yangınları kısa sürede tespit edebilen sistem geliştirdi - Son Dakika

Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri, yapay zeka teknolojisiyle alevleri algılayan kameraya sahip droneler sayesinde yangınları erken safhada tespit edebilen sistem geliştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler Kaan Demiray, Avni Balıkcı ve Batuhan Özöğe, bitirme tezi olarak Doç. Dr. Ahmet Hasan Koltuksuz danışmanlığında "Yangın Tespit Sistemi" projesi için çalışma gerçekleştirdi.

Prototipi hazırlanan proje sayesinde, yangınların daha hızlı tespiti amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen öğrencilerden Kaan Demiray, orman yangınlarının tüm dünyadaki gibi Türkiye'de de büyük problem olduğuna işaret etti.

Bitirme projesi için fikirler geliştirdikleri dönemde İzmir'de büyük bir yangın yaşandığını, bunun üzerine bu yönde çalışmaya karar verdiklerini belirten Demiray, şunları kaydetti:

"Orman yangınlarının tespiti için günümüzde kullanılan yaygın çözüm, pek çok kişinin gözetleme kulelerindeki kameralardan ormanları izlemesi ve yangını fark etmesine bağlı. Orman yangınlarına karşı geliştirmiş olduğumuz 'FIREDS' isimli yangın tespiti projesinde, 1000 lira gibi düşük bir maliyetle yangın riski taşıyan alanların kontrolünü kolaylaştırmayı hedefledik. İleride yapılacak güncellemelerle projenin kapsamı genişletilebilir ve dronelerden oluşan bir filo, seçilen alan üzerinde eş zamanlı 7/24 alan taraması yapabilir. Öte yandan, projede kullanılan donanımsal parçalar ve algoritmalar da geliştirilerek daha efektif tespit cihazları yapılabilir. Bu proje uygulamaya geçtiği takdirde öncelikle yangınların erken safhada tespitini sağlayabilir. Bu sayede yangınlara büyümeden müdahale edilip en az hasarla atlatılır. Hatta drone teknolojilerinin gelişmesiyle sistem içerisine yerleştirilecek ekipmanlarla yangına doğrudan müdahale edilmesi bile sağlanabilir."

"Prototipimizi test ettik ve başarılı şekilde çalıştı"

Avni Balıkcı ise sistemin çalışma sürecini şu şekilde anlattı:

"Proje, birbiriyle bağımlı iki ayrı kısımdan oluşuyor. Birinci kısım, görüntü ve GPS verilerinin aktarılmasından sorumlu. Bu devre, drone üzerinde takılı olup belirlenen alanı tarıyor ve görüntü ile konum bilgilerini anlık olarak yerde bulunan ana bilgisayara aktarıyor. İkinci kısım ise ana bilgisayardan oluşuyor. Ana bilgisayar, verilerin iletilmesinden sonra gelen yapay zeka sistemi sayesinde görüntüyü işleyip ve yangın tespiti durumunda gerekli yerlere mail yoluyla haber vermekle görevli. Yangın tespiti için kullanılan kameranın görüntü kalitesi açısından taradığı alanı net şekilde göstermesi için yüksek çözünürlüklü olması gerekmekte. Projenin gerçekleşebilmesi için bir diğer önemli koşul ise taşıma işlemini yapan dronenin üzerine yüklenecek ağırlığı rahatlıkla taşıyabilmesi. Prototipimizi test ettik ve başarılı bir şekilde çalıştı."