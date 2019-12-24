"Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülü sahibi Gürsoy, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülü sahibi Gürsoy, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

"Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülü sahibi Gürsoy, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 2009 yılında "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülü verilen Kütahyalı çini ustası Mehmet Gürsoy, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 2009 yılında "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülü verilen Kütahyalı çini ustası Mehmet Gürsoy, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Gürsoy, üç kare için oy kullandı.

Gürsoy, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik Çocukların Yüzünü Güldürdü", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in Yüzü Türkiye'de Gülüyor", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" başlıklı fotoğrafa oy verdi.

AA muhabirlerinin fotoğraf konusunda çok başarılı bulduğunu belirten Gürsoy, "AA çalışanları çektikleri fotoğraflarla Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sunuyor. Kütahya'da da AA muhabirleri yaptıkları haberlerle, çektikleri fotoğraflarla çini sanatını ve çini sanatçılarını Türkiye'ye ve dünyaya duyuruyor. AA ve çalışanlarını tebrik ediyorum." dedi.

Mustafa Yalçın, Mehmet Gürsoy, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:50 Kaynak: AA
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