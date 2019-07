Yasemin Can 10 bin metrede olimpiyat barajını geçti

Kariyerinde kros ve pistte toplam 5 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli atlet Yasemin Can Tokyo 2020'ye 10 bin metrede de kayıt yaptırdı. Can, Hollanda 'da katıldığı Etiyopya seçmesinde üç yıl sonra 31 dakikanın altında koştu.Milli atlet Yasemin Can, 5 bin metreden sonra 10 bin metrede de olimpiyat barajını geçmeyi başardı. Can, Hollanda'nın Hengelo kentinde katıldığı Etiyopya 10 bin metre Dünya Şampiyonası seçme yarışında önemli isimlere karşı yarıştı. Letesenbet Gidey'in kazandığı müsabakada finişe 10'uncu sırada gelen Yasemin Can, çok hızlı koşulan ve bu yıl dünyanın en iyi derecesinin koşulduğu yarışta 30: 59.20'lik bir derece yaptı. Milli atlet, böylece 31: 25.00'lik Tokyo 2020 barajının altına inerek olimpiyat kaydını yaptırdı.Yasemin Can, böylece 2016 Rio Olimpiyatları'nda koştuğu 30: 26.41'den sonra kariyerinde 2'nci kez 31 dakikanın altını gördü.