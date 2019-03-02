Son Dakika Haberleri: Yaşlı Adam Evinde Silahla Öldürülmüş Halde Bulundu

Yaşlı Adam Evinde Silahla Öldürülmüş Halde Bulundu

54 dakika önce

Konya'nın Hüyük ilçesinde, tek katlı evinde yalnız yaşayan 84 yaşındaki Ahmet İlgi, başından silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Yaşlı Adam Evinde Silahla Öldürülmüş Halde Bulundu, System.String[]
Konya'nın Hüyük ilçesinde, tek katlı evinde yalnız yaşayan 84 yaşındaki Ahmet İlgi, başından silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi.

Yerleşim merkezinde tek katlı evinde tek başına yaşayan 84 yaşındaki Ahmet İlgi'nin iki gündür camiye gelmemesinden şüphelenen arkadaşları evine gittiklerinde korkunç manzarayla karşılaşınca durumu jandarmaya haber verdi.

Eve gelen jandarma ekipleri İlgi'yi oturma odasında başından vurulmuş olarak yerde kanlar içerisinde yatar halde buldu. Adrese gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşlı adamın tabancayla bir el ateş edilmek suretiyle başından vurularak öldürüldüğü saptandı.

Yaşlı adamın cesedi olay yeri ve savcı incelemesinin ardından otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:59 Kaynak: AA

Hüyük, Konya, Güncel
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