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Yaşlı adam, kar nedeniyle devrilen ağacın altında kaldı - Son Dakika

Yaşlı adam, kar nedeniyle devrilen ağacın altında kaldı

20.01.2022 09:37

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Mehmet Özdemir isimli şahıs kar nedeniyle devrilmiş olan ağacın altında ölü bulundu.

Babasultan Mahallesi'nde bulunan Aile Mezarlığı mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle yıkılmış olan ağacın önünde yerde hareketsiz bir şekilde yatan kişiyi fark eden vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

CANSIZ BEDENİNİ BULDULAR

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın öldüğü belirlendi. Yapılan kimlik kontrolünde yaşlı adamın Mehmet Özdemir olduğu belirlendi. Özdemir'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Mehmet Özdemir, Karabük, Polis, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı adam, kar nedeniyle devrilen ağacın altında kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yaşlı adam, kar nedeniyle devrilen ağacın altında kaldı - Son Dakika
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