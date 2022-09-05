Yaşlı adamı dolandıran zanlı pişkinlikte sınır tanımadı: Yakışıklı çıkart ha - Son Dakika
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Yaşlı adamı dolandıran zanlı pişkinlikte sınır tanımadı: Yakışıklı çıkart ha

05.09.2022 10:13

Karaman'da yaşlı bir adam, kendilerini terörle mücadele savcısı ve polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına 100 bin liranın üzerinde altın ve parasını kaptırdı. Polisin titiz çalışması sonucu Aydın'dan dönerken Konya'nın Ereğli ilçesinde kıskıvrak yakalanarak Karaman'a getirilen 2 dolandırıcıdan biri adliye önünde kendisini görüntüleyen gazeteciye "Yakışıklı çıkart ha" diyerek seslendi.

Dolandırıcılık olayı, 10 gün önce Hamidiye Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerinde yaşandı.

BÖYLE KANDIRDILAR

Dolandırıcılar telefonla aradıkları 61 yaşındaki V.B.'yi terörle mücadele savcısı ve polisi olduklarını söyleyerek ikna etti. Bunun üzerine yaşlı adam tüm söylenenlere inanarak evindeki altın ve paraları getirerek kendilerine vereceğini söyledi.

"ALTIN VE PARALARI ÇÖP KOVASININ YANINA BIRAKTI"

V.B. ile telefon irtibatını hiç kesmeyen dolandırıcılar, yaşlı adama kesinlikle bu durumdan kimseye bahsetmemesini istedi. Yaşlı adamın tamamen inandığına kanaat getiren dolandırıcılar hemen harekete geçti. V.B.'den evdeki 4 adet 64 gram ağırlığındaki altın bilezik ile 400 euro parayı bir poşet içerisine koyarak gösterdikleri çöp kavasının yanına bırakmasını istedi. Bunun üzerine yaşlı adam 100 bin lira üzerindeki altın ve parayı dolandırıcıların tarif ettikleri çöp kovasının yanına bırakarak oradan ayrıldı. Altın ve paraları alan dolandırıcılar vakit kaybetmeden geldikleri 34 plakalı otomobile binerek hızla Karaman'ı terk etti. Dolandırıcıların yaşlı adamı telefonla yönlendirmeleri ise cadde üzerinde bulunan işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

"YAŞLI ADAM POLİSE GİTTİ"

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan V.B, Karaman Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Cumhuriyet Başsavcılığın talimatı ile Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı. Olayın yaşandığı cadde üzerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını toplayan ekipler, şüphelilerin bindiği aracın plakası ile eşkallerini tespit etti. Plaka Tanıma Sisteminden aracın Karaman'dan ayrılarak Aydın iline gittiğini öğrenen ekipler, takibe başladı. Aracın Konya'nın Ereğli ilçesine geldiğini belirleyen ekipler Ereğli polisiyle ortak düzenlediği operasyonla şüpheliler İ.A ile M.A.Ş.'yi yakalayarak Karaman'a getirdi.

"YAKIŞIKLI ÇIKART HA"

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından İ.A ile M.A.Ş., adliyeye sevk edildi. M.A.Ş, adliyeye getirilişi sırasında kendisini görüntüleyen gazeteciye 'Yakışıklı çıkart ha' diyerek seslendi. Her iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin, başka suçlardan sabıkaları olan dolandırıcıların yaşlı adamdan aldıkları altın ve paralara ulaşamadığı öğrenildi.

Yaşlı adamı dolandıran zanlı pişkinlikte sınır tanımadı: Yakışıklı çıkart ha
Yaşlı adamı dolandıran zanlı pişkinlikte sınır tanımadı: Yakışıklı çıkart ha
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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Karaman, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı adamı dolandıran zanlı pişkinlikte sınır tanımadı: Yakışıklı çıkart ha - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yaşlı adamı dolandıran zanlı pişkinlikte sınır tanımadı: Yakışıklı çıkart ha - Son Dakika
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