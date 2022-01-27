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Yaşlı adamın evinden tonlarca çöp çıktı - Son Dakika

Yaşlı adamın evinden tonlarca çöp çıktı

27.01.2022 15:29

Yaşlı adamın evinden tonlarca çöp çıktı Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yaşlı bir adamın yaşadığı apartman dairesinden tonlarca çöp çıkarıldı.

Yaşlı adamın evinden tonlarca çöp çıktı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yaşlı bir adamın yaşadığı apartman dairesinden tonlarca çöp çıkarıldı. Bitkin düşen ev sahibi ise sağlık kontrollerinin ardından barınma merkezine yerleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Başiskele ilçesine bağlı Paşadağ Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan vatandaşlar, bodrum katında bulunan daireden kötü kokular gelmesi üzerine, ev sahibi M.Ş.'nin durumundan endişe ederek muhtar Murat Örçen'e haber verdi. Siteye gelen Örçen, M.Ş.'nin evinin kapısını çaldı, kapının açılmaması üzerine bir süre bekledi. Kapı açıldıktan sonra evin çöp dolu olduğu, M.Ş.'nin ise bitkin düştüğü fark edildi. Örçen, M.Ş.'yi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim etti. Sağlık kontrollerinden geçirilen M.Ş., daha sonra Büyükşehir Belediyesi'nin barınma merkezine götürüldü. Ardından muhtar Örçen'in ihbarıyla siteye Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Temizlik çalışması başlatan ekipler, uzun uğraşlar sonucu evden tonlarca çöp çıkardı. Başiskele Belediyesi'ne ait 10 çöp taksi aracına yerleştirilen çöpler, imha edilmek üzere götürüldü. Tamamen çöplerden arınan ev, ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Başiskele Belediyesi tarafından eve yeni eşyalar alınacağı, tüm işlemler bittikten sonra ise yaşlı adamın eve geri yerleştirileceği öğrenildi.

"Psikolojik sıkıntıları olduğunu düşünüyorum"

Paşadağ Mahalle Muhtarı Murat Örçen, "Kendisi 60 yaşında 2 çocuk babasıdır. Psikolojik sıkıntıları olduğunu düşünüyorum. Kızı hemşire oğlu ise tır şoförü fakat ilgilenmiyorlar. Bundan 3 sene öncede site sakinleri şikayette bulunmuştu. Gelip rapor tutulmuştu. Site yönetimi dün beni arayıp "vatandaştan haber alamıyoruz" dediler. Bende bugün geldim. Yanımda bir yönetici arkadaş ile beraber kayı çaldık. Bana ses verdi. Kapıyı çöplerden dolayı zor açtık ve vatandaşı aldık. Çok bitkin bir durumdaydı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince barınmaya gönderdi. Ev temizlendikten sonra buraya tekrar yerleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Çocukluk ile ihtiyarlık aynıdır, ilgilenilmediğinde her şeyi yaparlar"

Site sakinlerinden Davut Çakır, "Kendisi bizim komşumuz, zamanında bizi dinlemedi. Kendisiyle en yakın olan bendim belki de bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalıştığım için zaman zaman yanıma gelir, beraber çay içerdik. Kimsesiz değil ama ilgilenmiyorlar. Çocukluk ile ihtiyarlık aynıdır. İlgilenilmediğinde her şeyi yaparlar. Yarın öbür gün bizde aynı duruma düşebiliriz" dedi.

Yaşlı adamın evinden tonlarca çöp çıktı
Yaşlı adamın evinden tonlarca çöp çıktı
Yaşlı adamın evinden tonlarca çöp çıktı

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Büyükşehir Belediyesi, Başiskele, Kocaeli, Muhtar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yaşlı adamın evinden tonlarca çöp çıktı - Son Dakika


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