Yaşlı Çift Evlerinde Çıkan Yangında Feci Şekilde Yanarak Can Verdi
1 saat önce
Yaşlı çift evlerinde çıkan yangında feci şekilde yanarak can verdi Amasya'da ev yangını: 2 ölü AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Belevi köyünde iki katlı ahşap evde çıkan yangında yaşlı çift yanarak hayatını kaybetti.
Yaşlı çift evlerinde çıkan yangında feci şekilde yanarak can verdi Amasya
'da ev yangını: 2 ölü
AMASYA - Amasya'nın Taşova
ilçesine bağlı Belevi
köyünde iki katlı ahşap evde çıkan yangında yaşlı çift yanarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, geç saatlerde Gülahmet Yüksel ve eşi Gülhanım Yüksel'in yaşadıkları evde uyudukları esnada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evi saran alevlere Taşova Belediyesi İtfaiye
ekipleri müdahale etti. Soğutma çalışmasının ardından, 4 çocukları olan çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazeler evden çıkartılarak Taşova Devlet Hastanesi
morguna götürüldü. Jandarma
ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:42 Kaynak: İHA
Yaşlı Çift, Ahşap Evde Yanarak Can Verdi
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