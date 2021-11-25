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Yaşlı çifti dolandıran sanık: Kan parası için yaptım - Son Dakika

Yaşlı çifti dolandıran sanık: Kan parası için yaptım

25.11.2021 12:07
Yaşlı çifti dolandıran sanık: Kan parası için yaptım

ANKARA'da Kamuran (87) ve İrfan Türker (87) çiftini, telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp, kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini söyleyerek, 186 bin euro ve 185 286 dolar dolandıran tutuklu 4 sanığın Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı.

ANKARA'da Kamuran (87) ve İrfan Türker (87) çiftini, telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp, kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini söyleyerek, 186 bin euro ve 185 286 dolar dolandıran tutuklu 4 sanığın Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Parayı Türker çiftinden teslim alan kurye sanık Hüseyin Karaca, kardeşinin 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklu olduğunu, karşı tarafın istediği kan parasını verebilmek için işi kabul ettiğini, ancak pişman olduğunu söyledi.

Yenimahalle ilçesinde İrfan ve Kamuran Türker çiftini 11 Şubat'ta arayıp kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini söyleyerek, ellerindeki parayı teslim etmeleri gerektiğini belirtti. Paniğe kapılan çift, aynı gün banka hesaplarında bulunan 186 bin euroyu çekip, eve gelen ve kendisini polis olarak tanıtan şüpheliye verdi. Çift, bir hafta sonra 18 Şubat'ta 101 bin 186 dolar, 24 Şubat'ta da 84 bin 200 dolar daha çekip aynı yöntemle kendilerini arayan şüphelilere teslim etti. Dolandırıldıklarını anlayan Türker çiftinin şikayeti üzerine polis parayı teslim alan Hüseyin Karaca ile gözcülük yapan Abdülkadir Özal ve diğer şüpheliler Emrah Çiftçi ve Aziz Topur'u yakaladı.

10 YIL HAPİS TALEBİMahkemece tutuklanan 4 kişinin, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'dolandırıcılık' suçundan 10'ar yıl hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. Duruşmada sanıklar Emrah Çiftçi, Aziz Topur, Hüseyin Karaca, Abdulkadir Özal ve avukatlar hazır bulundu. Sanıklardan Hüseyin Karaca, benzer dolandırıcılık suçundan girdiği cezaevinden 2020 yılında çıktığını, Şanlıurfa'ya gittiğini ve halı yıkama işiyle uğraşmaya başladığını söyleyerek, "Kardeşim 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklu. Karşı taraf kan parası istediği için Emrah Çiftçi'nin teklifiyle işi kabul ettim. İş tamamlansaydı paranın yüzde 10'unu alacaktım. Çok pişmanım" dedi.'BENİ SUÇA ÇEKMEK İÇİN ARAMIŞLAR'Emrah Çiftçi ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, daha önce telefon dolandırıcılığı suçları işlediğini; ama askere gidip, evlendikten sonra bu işleri bıraktığını söyleyerek, "Ben sanık Hüseyin'i tanımam, sadece bir kez görmüştüm. Abdulkadir ise amcamın oğlu olur. 'Abdulkadir nerede' dedim. 'Arkadaşıyla gelecek' dedi. Kuşkulandım, sonradan anladım ki gözaltına alınmışlar ve beni suça çekmek için aramışlar. Ben suça iştirak etmedim. Beraatımı istiyorum" dedi. Diğer sanıklar da suçlamayı kabul etmedi.

Mahkeme, suça iştirak ettiği belirlenen Salih A. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulması ve sanıkların tutukluluklarının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.


Yaşlı çifti dolandıran sanık: Kan parası için yaptım

Ankara, Terör, dolar, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yaşlı çifti dolandıran sanık: Kan parası için yaptım - Son Dakika


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