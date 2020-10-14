Yaşlı çifti öldüren sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika

Yaşlı çifti öldüren sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kahramanmaraş'ta 6 yıl önce evlerinde cesetleri yakılmış halde bulunan yaşlı çiftin ölümüne ilişkin davada yargılanan sanık, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kahramanmaraş'ta 6 yıl önce evlerinde cesetleri yakılmış halde bulunan yaşlı çiftin ölümüne ilişkin davada yargılanan sanık, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Çınarpınar Mahallesi'nde yaşayan Ali (73) ve eşi Havva Demir'in (69) evlerinde yakılmış halde cesetlerinin bulunması soruşturması kapsamında, yaklaşık 4 ay önce yakalanıp tutuklanan Ahmet K'nin yargılandığı davanın kurar duruşması gerçekleştirildi. Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık ve avukatı katıldı. Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığı "canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmek" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve "iftira atmak" suçundan ise 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca, aynı dosya kapsamında yargılanan Melek O'ya "suç delillerini gizlemek" suçundan 6 ay hapis cezası verdi. Olay Kahramanmaraş'ta 19 Kasım 2014'te, Ali ve Havva Demir çiftinin cesetleri evlerinde yakılmış halde bulunmuştu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış, cinayetleri işlediği belirlenen Ahmet K. ise yaklaşık 4 ay önce yakalanmıştı.

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