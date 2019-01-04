Yaşlı Hastanın Yardımına Ekipler Yetişti

NECAT HAZAR - Van
'ın Çatak
ilçesinde yolu kardan kapanan mahallede mahsur kalan hasta Hasan Özdemir
, ekiplerin yoğun çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Yolu kardan kapanan Sırmalı Mahallesi'nde göğsünde ağrı hisseden 60 yaşındaki Özdemir, hastaneye götürülemeyince yakınları yetkililerden yardım istedi.
Van'dan biri paletli üç ambulansla yola çıkan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi
(UMKE), yol kapalı olduğu için durumu karla mücadele ekiplerine bildirdi. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu yolu açtı.
Sağlık ekipleri, evinden aldıkları hastayı ambulansa kadar sedyeyle taşıdı.
Çatak Devlet Hastanesine 9 saatlik çabanın ardından ulaştırılan Özdemir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
UMKE personeli Sinan Özgür
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 24 saat hazır beklediklerini söyledi.
Bölgenin oldukça karlı olduğunu, bunun da çalışmalarını güçleştirdiğini anlatan Özgür, "Bugün hastaya iş makineleri yardımıyla ulaşabildik. Birçok yerde buzlanma riski vardı. Bazı noktalarda araçlar 4x4 olmasına rağmen kayıyordu. Araçlara zincir takmak zorunda kaldık." dedi.
Özdemir olumsuz şartlara rağmen yardımına koşan ekiplere teşekkür etti.