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Yaşlı kadın, bakıcısı tarafından evinde ölü bulundu

6 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 74 yaşındaki kadın, bakıcısı tarafından evde ölü bulundu.

Yaşlı kadın, bakıcısı tarafından evinde ölü bulundu, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 74 yaşındaki kadın, bakıcısı tarafından evde ölü bulundu.


Olay sabah saatlerinde Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Değirmendere Yalı Mahallesi Leyla Atakan Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartmanın birinci katında oturan ve yalnız yaşayan Mükerrem Yılmaz (74) bakıcısı tarafından, sabah evinde yatak odasında yerde hareketsiz yatarken bulundu. Bakıcının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.


Yaklaşık 10 saat önce öldüğü belirlenen Yılmaz'ın cansız bedeni polis ekipleri ve Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:28 Kaynak: İHA
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