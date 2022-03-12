Yaşlı kadın donmak üzereyken bulundu, AFAD ekibi ellerini nefesiyle ısıttı - Son Dakika
Üye Girişi

Yaşlı kadın donmak üzereyken bulundu, AFAD ekibi ellerini nefesiyle ısıttı

12.03.2022 19:08
Yaşlı kadın donmak üzereyken bulundu, AFAD ekibi ellerini nefesiyle ısıttı

Edirne'nin Havsa ilçesinde kaybolan yaşlı kadın, donmak üzereyken AFAD ve jandarma ekipleri tarafından donmak üzereyken bulundu.

Edirne'nin Havsa ilçesinde kaybolan yaşlı kadın, donmak üzereyken AFAD ve jandarma ekipleri tarafından donmak üzereyken bulundu. AFAD personeli nefesiyle ellerini ovuşturarak kadının ısınmasını sağladı.

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Çukurköy köyünde yaşayan 83 yaşındaki Sabber Erdi'den haber alamayan yakınları köy halkının da desteğiyle civar bölgelerde arama yaptı. Saatler geçtikçe yaşlı kadını bulamayan yakınları, jandarma ekiplerine başvurdu. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından köyde arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde yaşlı kadın, köye uzaklıktaki bir alanda bulundu. Hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar düştüğü bölgede kadının soğuktan donmak üzere olduğu belirlendi. AFAD personeli nefesiyle ve ellerini ovuşturarak kadının ısınmasını sağladı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kadın, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. - EDİRNE

Yaşlı kadın donmak üzereyken bulundu, AFAD ekibi ellerini nefesiyle ısıttı
Yaşlı kadın donmak üzereyken bulundu, AFAD ekibi ellerini nefesiyle ısıttı
Yaşlı kadın donmak üzereyken bulundu, AFAD ekibi ellerini nefesiyle ısıttı
Yaşlı kadın donmak üzereyken bulundu, AFAD ekibi ellerini nefesiyle ısıttı
Yaşlı kadın donmak üzereyken bulundu, AFAD ekibi ellerini nefesiyle ısıttı

YORUMLAR
500
Son Dakika | Kaybolan yaşlı kadın AFAD ve jandarma tarafından bulundu Son Dakika | Kaybolan yaşlı kadın AFAD ve jandarma tarafından bulundu

Jandarma, Edirne, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı kadın donmak üzereyken bulundu, AFAD ekibi ellerini nefesiyle ısıttı - Son Dakika


Son Dakika
19:08 Süper Lig'de yeni bir krizden son anda dönüldü! Başkan takımı sahadan çıkarmak istedi
18:43 Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'ya da kaybedip kazanmama serisini 7 maça yükseltti
18:36 Moldovalılar korku içinde! Putin'in savaş oyununda bir sonraki domino taşı olmak istemiyorlar
18:27 Yıldız Tilbe'nin tepki toplayan sokak köpeği paylaşımına Datça Belediyesi'nden cevap: Tatil için bizi tercih etmeyin
18:25 Altay, sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti!
18:23 Putin'den sonra Zelenski'den de müzekerelerle ilgili olumlu mesaj paylaştı: Bir şeyler konusunda anlaşmaya vardık
18:16 İstanbul'u esir eden kar, Süper Lig'i de etkiledi! Antalyaspor, Başakşehir maçına gelemiyor
18:10 Dünyaca ünlü kredi kuruluşu Moody's açıkladı: Savaş gıda fiyatlarını vuracak
17:56 Rıdvan Dilmen, sosyal medyadan açıklamalar yaptı! Paylaşımında, ''Görüşmeye çağırdılar, kaosa hazır olun'' ifadelerini kullandı
17:26 Sedat Peker'den uzun süre sonra yeni fotoğraf geldi! Boynundaki kolye detayı dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 19:18:25. #1.13#
SON DAKİKA: Yaşlı kadın donmak üzereyken bulundu, AFAD ekibi ellerini nefesiyle ısıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement