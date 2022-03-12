Yaşlı kadın donmak üzereyken bulundu, AFAD ekibi ellerini nefesiyle ısıttı - Son Dakika

Edirne'nin Havsa ilçesinde kaybolan yaşlı kadın, donmak üzereyken AFAD ve jandarma ekipleri tarafından donmak üzereyken bulundu. AFAD personeli nefesiyle ellerini ovuşturarak kadının ısınmasını sağladı.

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Çukurköy köyünde yaşayan 83 yaşındaki Sabber Erdi'den haber alamayan yakınları köy halkının da desteğiyle civar bölgelerde arama yaptı. Saatler geçtikçe yaşlı kadını bulamayan yakınları, jandarma ekiplerine başvurdu. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından köyde arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde yaşlı kadın, köye uzaklıktaki bir alanda bulundu. Hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar düştüğü bölgede kadının soğuktan donmak üzere olduğu belirlendi. AFAD personeli nefesiyle ve ellerini ovuşturarak kadının ısınmasını sağladı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kadın, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. - EDİRNE