Türkiye'nin güneyini esir alan yangınlar, Mersin'in Aydıncık ilçesini de vurdu. Alevlerin etrafını sarmasıyla evini boşaltmak zorunda kalan 57 yaşındaki Hamide Bağ ise yangının kontrol altına alınmasından sonra geriye döndüğünde gözyaşlarına boğuldu.
Yaktığı ağıtlarla yürekleri paramparça eden Bağ, "Her şeylerim yanmış. Evimde 2 kilogram buğdayım vardı. Enişteme, onları alır bir yere kaldırırım dedim ama kaldıramayız dedi. Ne oldu, benim evimi yaktılar böyle, beni götürdüler. Evimin içerisinde her şeyim vardı, hiçbir şeyim kalmadı. Yangın sırasında evime dönmek istedim, sen yanarsın, dediler göndermediler" dedi.
"Yeni televizyon, buzdolabı almıştım. Yemedim, içmedim çamaşır makinası almıştım. Vay benim evim vay" diyen acılı kadın, "Her şeyim olsun diye uğraştım. Ben yemeyip, sandığımı doldurmak için uğraştım. Yangın buraya gelince, polisler gelip buraları boşalttılar. Buralarda kocamın emekleri var" diyerek feryat etti.
Son Dakika › Güncel › Yaşlı kadın, yangında kül olan evini görünce kendini kaybetti: Vay benim evim vay, her şeylerim gitmiş - Son Dakika