Yaşlı kadına otomobil çarptı - Son Dakika

Yaşlı kadına otomobil çarptı

DÜZCE (İHA) – Düzce Asar Deresi üzerinde bulunan Küçüksu köprüsünde yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Asar Deresi üzerinde bulunan Küçüksu köprüsünde yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Kaza Düzce Asar deresi Küçüksu köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mimar Sinan Caddesi üzerinde seyir halinde olan Gülçiçek Y. İdaresindeki Renault marka 81 EP 938 plakalı otomobil, Asar Deresi Küçüksu köprüsü üzerinden Gazhane Caddesi üzerine dönmek istediği esnada, yaya geçidinden geçmekte olan 67 yaşındaki Sevgi E'ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan yaşlı kadın için bölgeye ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler yaşlı kadına bölgede ilk kontrolü yaptıktan sonra Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

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