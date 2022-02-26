Yaşlı kadınları 'yardım yapacağız' diyerek dolandıran 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yaşlı kadınları 'yardım yapacağız' diyerek dolandıran 3 şüpheli tutuklandı

26.02.2022 12:07
Yaşlı kadınları 'yardım yapacağız' diyerek dolandıran 3 şüpheli tutuklandı

DENİZLİ'nin Baklan ilçesinde, yalnız yaşayan kişileri, Kaymakamlıktan geldiklerini, odun, kömür ve para yardımı yapacaklarını söyleyerek kandırıp, girdikleri evlerinde altın ve paralarını alarak dolandıran 3 kişi yakalanıp, tutuklandı.

DENİZLİ'nin Baklan ilçesinde, yalnız yaşayan kişileri, Kaymakamlıktan geldiklerini, odun, kömür ve para yardımı yapacaklarını söyleyerek kandırıp, girdikleri evlerinde altın ve paralarını alarak dolandıran 3 kişi yakalanıp, tutuklandı.

Baklan'da 12 Şubat günü, Emine Kasap (92) ile Zehra Haykıran'ın (75) evlerine kasasında odun ve kömür yüklü, plakası sökülmüş kamyonetle giden 3 kişi, kendilerini Kaymakamlık görevlisi olarak tanıtıp, odun, kömür ve 100 TL nakit yardımı yapacaklarını söyledi. Kadınlara 200'er lira veren şüpheliler, para üzerini istedi. Şüphelilerden 2'si kadınları oyalarken, diğeri içeri girip Haykıran'ın toplam 50 bin TL değerinde altın ve parasını, Emine Kasap'ın da 5 bin TL'sini aldı. Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan Haykıran ve Kasap, jandarmaya başvurdu.İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Mağdurların verdiği eşkalden yola çıkan, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen JASAT, şüphelilerin 11 ayrı suç kaydı bulunan Görkem E. (20), 12 ayrı suç kaydı bulunan Hasan Can E. (22) ve 1 suç kaydı bulunan kardeşi Eren E. (16) olduğunu belirledi. JASAT, Baklan Jandarma Komutanlığı'nın da desteğiyle 24 Şubat'ta evlerine düzenlediği operasyonla şüphelileri yakaladı. Jandarmada suçlarını itiraf eden 3 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Yaşlı kadınları 'yardım yapacağız' diyerek dolandıran 3 şüpheli tutuklandı
Yaşlı kadınları 'yardım yapacağız' diyerek dolandıran 3 şüpheli tutuklandı
Yaşlı kadınları 'yardım yapacağız' diyerek dolandıran 3 şüpheli tutuklandı
YORUMLAR
500
Otomobilden 150 bin TL'lik makine parçalarını çalan hırsız kamaraya takıldı Otomobilden 150 bin TL'lik makine parçalarını çalan hırsız kamaraya takıldı Hatay'da sahte para operasyonu Hatay'da sahte para operasyonu

Türk Lirası, Kaymakamlık, JASAT, Kömür, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yaşlı kadınları 'yardım yapacağız' diyerek dolandıran 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
11:59 Şarkıcı Merve Özbey'den kızının adına Mardin'de müzik atölyesi!
11:58 3. gün bilançosu: Kiev sokakları çatışma alanı! 3'ü çocuk 198 ölü! Siviller silahlandı! Sığınaklar ağzına kadar doldu
11:49 Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdiği anların videosunu yayınladı, planı tutmayınca bin pişman oldu
11:48 Cezalı olduğu için stada giremeyen Murat Sancak, çözümü çadırda buldu
11:38 Birlikte oldukları ileri sürülüyordu! Onur Arıkan, Defne Samyeli'yi dinlemeye geldi
11:36 Kırımlı gazeteci Khalilova: Rus çarı çocukları ve kadınları bombalıyor, sıra size gelmeden ses verin!
11:33 Dün düğün bugün cephe! Ukraynalı Yaryna Arieva ve Sviatoslav kiliseden sonra silahlarını kuşandı, cepheye koştu
11:30 Melih Gökçek'ten bir tuhaflık daha! Stephen Hawking'in mum heykeliyle konuştu
11:27 Çoban köpekleri kurt sürüsüyle arkadaş olunca, çobanları aldı bir düşünce: Koyunları kime emanet edeceğiz?
11:26 Avrupa Birliği'nden Rusya'ya yeni yaptırımlar! Listenin tepesinde iki isim: Putin ve Lavrov
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 12:13:54. #1.12#
SON DAKİKA: Yaşlı kadınları 'yardım yapacağız' diyerek dolandıran 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement