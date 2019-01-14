Yaşlı ve Engelli Vatandaşlara Dağıtılan Sıcak Yemeğe Sıkı Denetim
39 dakika önce
Kartepe Belediyesi, ilçedeki yemek yapamayacak durumda olan yaşlı ve engelli vatandaşlara hizmet veren firmaya yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Kartepe
Belediyesi, ilçedeki yemek yapamayacak durumda olan yaşlı ve engelli vatandaşlara hizmet veren firmaya yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez
'in ödüllü ve örnek alınan projeleri arasında yer alan Alo Evlat Hattı
ile ilçe genelinde dar gelirli vatandaşlara günde iki öğün sıcak yemek dağıtımı aralıksız devam ediyor. Alo Evlat ekibi ve Zabıta Müdürlüğü
ekipleri sıcak yemek sağlayan firmayı sık sık denetleyerek yaparak kaliteli üretimin yapılmasını sağlıyorlar. Kartepe Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde yaşayan, yemek yapamayacak durumda olan yaşlı ve engelli vatandaşlara ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Yapılan sosyal inceleme sonrasında tespit esilen vatandaşlara her gün iki defa sıcak yemek veriliyor. 2018 yılın da 98 hanede yaşayan 122 kişiye iki öğün dört kap sıcak yemek sunuldu. Yıl içerisinde 38 bin 800 kap sıcak yemek dağıtılırken, belediye ekipleri sıcak yemek sağlayan firmayı sık sık denetleyerek sunulan hizmetin kalitesinden emin oluyorlar.
Kartepe Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez
'in hizmet anlayışı içerisinde görevlerine devam ettiklerini belirten Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, "Kartepemiz genelinde yaşayan, yemek yapamayacak durumda olan yaşlı ve engelli vatandaşlara günde iki defa sıcak yemek dağıtımı devam etmektedir. Bu dağıtımlar çok dikkatli ve özenle yapılmaktadır. Yemek dağıtımı yapan firma da belediye ekiplerimiz tarafından denetim altındadır. Yapılan her denetimde hijyenden, kaliteli ürün kullanımına kadar her aşama kontrol edilmektedir. Bu denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" dedi. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:07 Kaynak: İHA
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