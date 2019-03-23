Son Dakika Haberleri: Yaşlılar Haftası

Yaşlılar Haftası

53 dakika önce

Elazığ'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Yaşlılar Haftası dolaysıyla "Huzurevlerinde Yaşlı Sağlığı" konulu eğitim verdi.

Yaşlılar Haftası, System.String[]
Elazığ'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Yaşlılar Haftası dolaysıyla "Huzurevlerinde Yaşlı Sağlığı" konulu eğitim verdi.

İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezinde düzenlenen eğitimde konuşan Gazi Huzurevi Müdürü Ziyaddin Karakaya, kurumlarda kalan yaşlıların huzuru ve sağlığı için birçok çalışma yaptıklarını söyledi.

Yaşlılar Haftası dolaysıyla etkinlikleri sürdürdüklerini kaydeden Karakaya, şöyle devam etti:

"Kurumuzda kalan misafirlerimize diyabet, tuz kullanımı, tansiyon ve düşmelere bağlı yaralanma ve kırıklıklarla ilgili bilgilendirme semineri yapıldı. Bu bilgilendirme ile yaşlılarımız sağlıklarına daha dikkat edecek, neyi ne zaman ne kadar yiyebileceklerini bilecekler. Kendiliğinden olan yaralanma ve kazalarda da ilk müdahale nasıl yapıldığını öğreniyorlar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:28 Kaynak: AA

İl Sağlık Müdürlüğü, Karakaya, Elazığ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Devlet Bahçeli, Erken Seçim Sorusuna Net Yanıt Verdi Canlı Yayında Skandal Sözler: Kuran-ı Kerim'de İsmet İnönü'yle İlgili Ayet Var Genel Müdürlük Hayali 500 Bin Lirasına Mal Oldu Kendi İşinin Patronu Oldu, Şimdi Avrupa'ya Tül Perde Dikiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 12:21:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaşlılar Haftası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]