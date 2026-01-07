Yaşlılara Anlamlı Ziyaretler

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, "Ulu Çınarlar" projesi çerçevesinde yaşlılara yönelik anlamlı ziyaretler devam ediyor.

Proje çerçevesinde, İlçe Vaizi Abdüsselam Fırat ve İmam Hatip Ömer Ay ile birlikte, İstiklal Mahallesi sakinlerinden Ahmet Adıgüzel evinde ziyaret edildi. Gerçekleştirilen ziyarette hal ve hatır sorularak hasbihal edildi, büyüklerimizin tecrübelerinden istifade edilip hayır duaları alındı. Ahmet Adıgüzel amcanın hoş sohbeti ve samimi duası, ziyarete katılanlar için manevi bir mutluluk kaynağı oldu.

Yetkililer, yaşlıların dün ile bugün arasında kurulan en güçlü bağ olduğuna dikkat çekerek; tecrübeleriyle topluma yön veren büyüklerin her zaman baş tacı edilmesi gerektiğini vurguladı. - AFYONKARAHİSAR