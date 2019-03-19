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Yaşlılarımızın Her Zaman Yanındayız

2 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Büyükşehir Belediyesinin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden bir tanesi olan 'Evde Bakım Hizmetleri'nden yararlanan vatandaşlara ziyarette bulundu.

Yaşlılarımızın Her Zaman Yanındayız, System.String[]

M18-24 Mart Dünya Yaşlılar Haftası kapsamında ziyaretlerde bulunan Daire Başkanı Talip Akbaş, 'Evde Bakım Hizmetleri'nden yararlanan Fatma Kopal, Güler Sayracı, Fethiye Özcanlar ve Çetin Özcanlar ile sohbet ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını iletti.

Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden bir tanesi olan 'Evde Bakım Hizmetleri' her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Vatandaşların da büyük takdirle karşıladığı 'Evde Bakım Hizmetleri' projeden faydalanan vatandaşlara büyük destek oluyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş da, 'Evde Bakım Hizmetleri'nden yararlanan vatandaşlara sık sık ziyaret ederek, onlarla bir araya geliyor. Bu kapsamda 18-24 Mart Dünya Yaşlılar Haftası kapsamında Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş ile Evde Bakım Hizmetleri Şube Müdürü Fisun Mersinli ile birlikte ziyaretlerde bulundu.

Büyük Bir Aile Olduk

'Evde Bakım Hizmetleri' projesinden yararlanan Fatma Kopal, Güler Sayracı, Fethiye Özcanlar ve Çetin Özcanlar'a ziyaretlerde bulunan Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün geçmiş olsun dileklerinde bulunarak gönderdiği hediyeleri takdim etti. Onlarla sohbet ederek sorunlarını dinleyen Daire Başkanı Talip Akbaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde her zaman Manisalıların yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, 'Evde Bakım Hizmetleri' olarak büyük bir aile olduklarını, bundan sonraki süreçte de bu hizmeti arttırarak devam ettireceklerini dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:36 Kaynak: Bültenler

Manisa, Güncel
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