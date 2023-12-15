Sosyal medyada skandal yayın: 1 milyon beğeni olursa romantik anlara başlarım

Utanmadan, sıkılmadan aylık ne kadar kazandıklarını da açıkladılar

Sosyal medya platformu TikTok'ta yataktan yayın yaparak para toplamaya çalışan çift büyük tepki çekti. Skandal görüntülerde Kadir Baykara, "1 milyon beğeni olursa romantik anlara başlayacağım" derken çift gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Baykara "Kazancımız halka dokundu" diyerek yayınlardan aylık 50-60 bin lira kazandıklarını söyledi.

KARISIYLA YATAKTA VİDEO ÇEKTİ

Son günlerde tartışmaların odağı haline gelen TikTok, bu kez de bir çiftin yatak yayınıyla gündem oldu. Evli oldukları düşünülen bir çift, yataktan yayın açarak takipçilerinden para istedi. Skandal görüntülerde adam, "1 milyon beğeni olursa romantik anlara başlayacağım" ifadelerini kullandı. Bazı takipçilerin para hediyesi gören adam kendinden geçerek garip sesler çıkardı. O anlar ise kameraya yansıdı.

GÖZALTINA ALINDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILDI

Bu görüntülerin gündem olmasının ardından polis, sosyal medya platformları üzerinden müstehcen içerikli canlı yayın yapan, başka hesaplar üzerinden cinsel içerikli videolar paylaştığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişi, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlar arasında yatak odalarındaki özel anlarını takipçileriyle paylaşan Baykara çifti de vardı.

"AYLIK 50-60 BİN TL KAZANIYORUZ"

Serbest kaldıktan sonra Show Haber'e açıklamalarda bulunan Kadir Baykara "Kazancım halka dokundu. Yayınlardan ortalama 50-60 bin TL para kazanıyorduk. Halkımız bunu biraz kötü algıladı. Benim bir romantik anım var, onu yapacağım demiştim. Benden daha beterleri var. Duşta da açan var kendini. Normal akım yapıyorduk biz, akım üzerinden çok ilgi gördü. Biz de utandık, ben de utandım. Bana kalırsa açıkçası pişman değilim ama... Ben yine yayınlarıma devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Esra Baykara ise "Böyle patlayacağımızı da bilmiyorduk. Evimizden aldılar götürdüler bizi. Ben utandım şahsen, eşimi bilemiyorum. Pişmanım, insanların bu şekilde tepkisini göreceğimizi düşünmedim" dedi.

GÖĞÜSLERİNİ GÖSTEREN "LAZ KIZI" DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde "Laz kızı" olarak bilinen bir kadın ise, TikTok'tan yaptığı müstehcen yayınlarla gündem olmuştu. Gömleğinin düğmelerini açarak kamera karşısına geçen "Laz kızı", değişik hareketler sergileyerek takipçilerinin kendisine hediye göndermelerini istemişti. Yayının sonunda kadının hesabına binlerce lira değerinde hediye gönderilmişti. "Laz kızı, müstehcen yayını nedeniyle gözaltına alınmış, daha sonra da serbest bırakılmıştı.