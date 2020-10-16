Görenler dönüp bir daha bakıyor! Yüzen saray Bodrum'a demir attı

Turizmin gözbebeği Bodrum, sezon sonu olmasına rağmen dünyadaki en lüks yatları ağırlamaya devam ediyor. İlçeye son gelen lüks yat, "Sunrays" oldu. Geçen yıl 145 milyon dolara satışa çıkarılan 85 metre uzunluğunda 14metre genişliğindeki yat, Yalıkavak Koyu'na demirledi.

İÇERİSİ MİNİ BİR SARAY

Sıra dışı turkuaz rengiyle dikkatleri üzerine çeken yatın, Göcek'ten Bodrum'a geldiği öğrenildi. Çelik ve alüminyumdan inşa edilen motor yat, 9 kabinde 18 misafirin konaklamasına imkan veriyor. Her kabinin kendine özel terası ve jakuzisi olan yatın içerisi ise mini bir saray. 2010 yılında Hollanda'da inşa edilen Cayman Adaları bayraklı yatın içerisinde kim olduğu ve Bodrum'dan ne zaman ayrılacağı bilinmiyor.

RUS MİLYARDERİN YATI BODRUM'DAN AYRILMIYOR

Hollywood yıldızlarını, dünyaca ünlü sanatçıları misafir eden "Cloudbreak" isimli yat ise yaklaşık 1 aydır Bodrum açıklarından alargada bekliyor. Rus iş adamı Alexander Svetakov'un olduğu öğrenilen yat geçtiğimiz aylardan ilçeye gelmişti. Svetakov'un geldiği yat "Cloudbreak" adlı ultra Bodrum koylarını teker teker gezmişti. Geçtiğimiz aylarında Yalıkavak'taki bir Beach'in tüm şezlonglarını kiralayıp plajı ailesi için kapatan Svetakov'un ise yatta olup olmadığı ve yatın ilçeden ne zaman ayrılacağı ise bilinmiyor.