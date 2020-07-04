Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın, dolar ve avro kazandırdı.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın, dolar ve avro kazandırdı.

Mahkeme, "Polis kesemez" diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
İstanbul'un tsunami raporunda yer alan dehşet verici detaylar! 17 ilçe sular altında kalacak
Ayrılık kararı alan Messi, Barcelona'nın başına Xavi'nin geçmesi halinde takımda kalacak

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,94'lük kazançla 115.748,47 puandan tamamladı.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi ise yüzde 2,12'lik artışla 124.441,53 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,77'lik primle 152.522,29 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 4,25'lik değerle 156.141,66 puana yükseldi. Hizmetler Endeksi ise yüzde 0,83'lük kayıpla 103.917,13 puana geriledi.

-Oyak Çimento en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 26,28 ile Oyak Çimento oldu.

Söz konusu hisse senedini, yüzde 25,09 ile Karsan Otomotiv, yüzde 23,40 ile Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 6,77'lik kayıpla Doğuş Otomotiv oldu. Bu hisseyi yüzde 4,41'lik düşüşle Türk Hava Yolları, yüzde 3,93'lük azalışla DO-CO takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 7 milyar 252 milyon 899 bin 847 lirayla Kardemir (D)'de olurken, onu 6 milyar 954 milyon 179 bin 232 lirayla Garanti Bankası, 5 milyar 685 milyon 19 bin 473 lirayla Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı izledi.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 44 milyar 251 milyon 420 bin 973 lirayla Koç Holding, 40 milyar 834 milyon 200 bin lirayla BİM Mağazalar ve 36 milyar 776 milyon 400 bin lirayla ASELSAN olarak sıralandı.

-Altın,dolar ve avro yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,58 kazanımla 392,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde yüzde 1,56 artışla 2.603,00 liraya çıktı.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,15 değer kazanarak 6,8660 liraya, avro da yüzde 0,51 artışla 7,7200 liraya çıktı.

Geçen hafta 8,5070 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,92'lik yükselişle 8,5850 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,37 değer kazanarak 7,2820 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları


Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,46, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,64 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,62 ile hisse senedi fonları oldu.


(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 10:59 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

13:41 "Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan 13:40 Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın 13:29 Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu 12:43 Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı 12:37 Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor 12:19 Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek 11:37 Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 09:50 Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor 09:47 Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi 09:19 30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı 07:47 Antalya'nın Korkuteli ilçesi Türkiye'nin mantar üretiminin yüzde 30'unu karşılıyor 04:18 Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı 22:19 Erzincan'da sel felaketi böyle geldi! Gerilim hattı direkleri saniyeler içinde devrildi 19:53 Son Dakika: Türkiye'de 3 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1172 yeni vaka tespit edildi
Mahkeme, "Polis kesemez" diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
17:30
İstanbul'un tsunami raporunda yer alan dehşet verici detaylar! 17 ilçe sular altında kalacak
16:46
Ayrılık kararı alan Messi, Barcelona'nın başına Xavi'nin geçmesi halinde takımda kalacak
16:30
İkranur için özel ekip iz sürüyor! Cinayet şüphesi üzerine her detay tek tek inceleniyor
16:13
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
15:53
Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz
15:29
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
15:28
Hababam Sınıfı filmi gerçek oldu: Kimya laboratuvarındaki patlamada 2 öğretmen yaralandı
15:24
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
15:07
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı
14:28
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 17:51:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]