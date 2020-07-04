Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın, dolar ve avro kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,94'lük kazançla 115.748,47 puandan tamamladı.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi ise yüzde 2,12'lik artışla 124.441,53 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,77'lik primle 152.522,29 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 4,25'lik değerle 156.141,66 puana yükseldi. Hizmetler Endeksi ise yüzde 0,83'lük kayıpla 103.917,13 puana geriledi.

-Oyak Çimento en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 26,28 ile Oyak Çimento oldu.

Söz konusu hisse senedini, yüzde 25,09 ile Karsan Otomotiv, yüzde 23,40 ile Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 6,77'lik kayıpla Doğuş Otomotiv oldu. Bu hisseyi yüzde 4,41'lik düşüşle Türk Hava Yolları, yüzde 3,93'lük azalışla DO-CO takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 7 milyar 252 milyon 899 bin 847 lirayla Kardemir (D)'de olurken, onu 6 milyar 954 milyon 179 bin 232 lirayla Garanti Bankası, 5 milyar 685 milyon 19 bin 473 lirayla Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı izledi.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 44 milyar 251 milyon 420 bin 973 lirayla Koç Holding, 40 milyar 834 milyon 200 bin lirayla BİM Mağazalar ve 36 milyar 776 milyon 400 bin lirayla ASELSAN olarak sıralandı.

-Altın,dolar ve avro yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,58 kazanımla 392,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde yüzde 1,56 artışla 2.603,00 liraya çıktı.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,15 değer kazanarak 6,8660 liraya, avro da yüzde 0,51 artışla 7,7200 liraya çıktı.

Geçen hafta 8,5070 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,92'lik yükselişle 8,5850 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,37 değer kazanarak 7,2820 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları



Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,46, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,64 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,62 ile hisse senedi fonları oldu.



(Sürecek)