Yatırımcı rehberi (2)
10.04.2021 11:05
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle: TLYatırım Aracı Adı2020 Sonu FiyatıGeçen Hafta...
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
|TL
|Yatırım Aracı Adı
|2020 Sonu Fiyatı
|Geçen Hafta Sonu Fiyatı
|Bu Hafta Sonu Fiyatı
|Haftalık Değişim (%)
|2020 Sonuna Göre Değişim (%)
|Külçe Altın
|454,00
|453,20
|458,20
|1,10
|0,93
|Cumhuriyet
|3.011,00
|3.006,00
|3.039,00
|1,10
|0,93
|ABD Doları
|7,4310
|8,1460
|8,1710
|0,31
|9,96
|Avro
|9,1200
|9,5720
|9,7230
|1,58
|6,61
|İngiliz Sterlini
|10,1810
|11,2870
|11,2520
|-0,31
|10,52
| İsviçre Frangı
|8,4720
|8,6690
|8,8600
|2,20
|4,58
(Sürecek)
Son Dakika Beşiktaş'la görüşen Belhanda'ya, Süper Lig'in bir başka devi daha talip oldu Fenerbahçeli voleybolcu Melissa Teessa Vargas Türk oldu, kimliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi Fildişili gelin, 2 yıl sonra ablasını da Denizli'ye gelin olarak getirdi KDK, karavan muayene sürelerinin yeniden düzenlenmesi yönünde tavsiye kararı verdi Osmaniye'de garip bir olay! Fenomen Sefa Kındır'ın yaptığı uçak yere çakıldı Vaka sayısı neden patladı? Uzmanlar testlerdeki hatayı işaret ediyor: Sonuçların yüzde 70'i yalancı negatif Bayram tatili için plan yapanlara Bilim Kurulu üyesi Çalışkan'dan kötü haber: Seyahat yasağı geri gelebilir Ankara'da panik! İnşaat nedeniyle temeli kayan apartmanla birlikte 21 bina tahliye edildi