Son Dakika Haberleri: Yatırımcı rehberi (4)
Son Dakika Ekonomi Haber

Yatırımcı rehberi (4)

1 saat önce

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 7,96'lık getiriyle İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Yatırımcı rehberi (4), System.String[]
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 7,96'lık getiriyle İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF ise yüzde 4,99'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051461 7,96
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,10178 7,57
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 36,152777 5,28
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,051844 5,14
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051322 5,05
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,109733 5,03
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,097423 4,57
İş Portföy Yönetimi BIST 30 His. Sen. Yoğun BYF 35,804457 4,50
Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,192082 4,49
Yapı Kredi Port. BİST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,065431 4,48
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057957 4,99
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,051156 4,50
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,102918 4,35
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,116519 4,35
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,054446 4,35
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,088457 4,33
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,056939 4,26
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,091593 4,21
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,076999 4,16
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018809 4,15
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:40 Kaynak: AA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hırsızlıktan yakalanan kadının savunması şaşkına çevirdi! HAK-İŞ, toplu iş sözleşmesi teklifini Bakan Selçuk'a sundu PUBG Mobile'e yeni güncelleme ve 250 bin dolar ödüllü dev yarışma İkoncan Süreyya Yalçın'ın neon renkli bikinisi herkesi şaşırttı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 12:57:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yatırımcı rehberi (4)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]