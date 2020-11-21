Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,57 ile QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.

Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF ise yüzde 2,03'lük gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler QNB Finans Portföy Gümüş BYF 37,702878 -3,57 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 44,872748 -3,20 QNB Finans Portföy Altın BYF 39,801383 -3,17 Gedik Portföy Altın Fon 0,970773 -2,32 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 720,87152 -2,21 HSBC Portföy Altın Fonu 3,817209 -2,12 Fiba Portföy Altın Fonu 0,037941 -2,07 TEB Portföy Altın Fonu 0,107962 -2,07 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042717 -2,07 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,860692 -2,04 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,049551 -2,03 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,045291 -2,00 ZEM Altın Katılım EYF 0,049306 -2,00 VEM Altın Katılım EYF 0,051365 -2,00 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,047677 -1,99 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,047993 -1,98 HEM Altın Katılım EYF 0,030198 -1,98 NN Hay. Em. Altın EYF 0,029902 -1,98 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,05307 -1,97 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,047921 -1,97 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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