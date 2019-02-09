Yatırımcı Rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|
|
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|0,046134
|2,23
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,035544
|2,06
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|5,472239
|1,91
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|5,076979
|1,74
| Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|5,502215
|1,72
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027182
|0,31
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,048672
|0,26
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,365556
|0,22
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,172980
|0,21
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,577270
|0,17
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,333691
|1,12
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,032368
|1,04
| İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,033594
|0,94
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,066184
|0,86
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,030603
|0,62
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,004916
|2,13
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,093075
|0,94
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,146761
|0,94
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,803930
|0,87
|Deniz Port. Bir. Değ. Fon
|0,032904
|0,79
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,014093
|1,13
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,019422
|1,11
|Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,012072
|1,05
| Albaraka Portföy Katılım Fonu
|0,940733
|0,89
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,813410
|0,87
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|
|
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|200,913116
|0,53
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|19,957264
|0,46
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|
|
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|4,897284
|0,45
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,018462
|0,44
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,474007
|0,43
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|229,503216
|0,43
|Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,538768
|0,43
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|
|
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,196436
|-0,81
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,641762
|-0,74
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,448786
|-0,68
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,042419
|-0,49
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,182355
|-0,38
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013290
|-1,03
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,021909
|-0,56
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020613
|-0,37
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021252
|-0,37
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,124528
|-0,04
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,038490
|-5,05
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|65,115188
|-3,62
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,048004
|-2,66
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,092686
|-2,32
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,186127
|-2,12
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,042866
|-1,26
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,245414
|-1,10
|Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon
|16,203997
|-1,02
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,344470
|-1,01
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon
|0,107622
|-0,85
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,027497
|-0,92
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,040244
|-0,89
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,266177
|-0,74
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,985429
|-0,43
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,901951
|-0,35
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|
|
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,495329
|-1,48
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,032029
|-0,08
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,053961
|-0,07
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,028139
|-0,06
| ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,022296
|-0,05
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.