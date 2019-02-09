Son Dakika Haberleri: Yatırımcı Rehberi (6)

Yatırımcı Rehberi (6)

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy İki.

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Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,046134 2,23
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,035544 2,06
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,472239 1,91
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,076979 1,74
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,502215 1,72
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027182 0,31
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,048672 0,26
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,365556 0,22
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,172980 0,21
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,577270 0,17
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,333691 1,12
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,032368 1,04
İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033594 0,94
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,066184 0,86
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,030603 0,62
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,004916 2,13
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,093075 0,94
Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,146761 0,94
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,803930 0,87
Deniz Port. Bir. Değ. Fon 0,032904 0,79
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,014093 1,13
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019422 1,11
Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,012072 1,05
Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,940733 0,89
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,813410 0,87
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 200,913116 0,53
QNB Finans Portföy Altın BYF 19,957264 0,46
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,897284 0,45
Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,018462 0,44
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,474007 0,43
İş Portföy Para Piyasası Fonu 229,503216 0,43
Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,538768 0,43
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,196436 -0,81
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,641762 -0,74
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,448786 -0,68
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,042419 -0,49
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,182355 -0,38
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013290 -1,03
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021909 -0,56
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020613 -0,37
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021252 -0,37
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,124528 -0,04
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,038490 -5,05
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 65,115188 -3,62
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,048004 -2,66
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,092686 -2,32
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,186127 -2,12
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,042866 -1,26
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,245414 -1,10
Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 16,203997 -1,02
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,344470 -1,01
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,107622 -0,85
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027497 -0,92
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,040244 -0,89
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,266177 -0,74
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,985429 -0,43
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,901951 -0,35
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,495329 -1,48
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,032029 -0,08
TEB Portföy Altın Fonu 0,053961 -0,07
Deniz Port. Altın Fonu 0,028139 -0,06
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,022296 -0,05
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:05 Kaynak: AA

Ekonomi
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