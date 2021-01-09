Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF 0,025593 0,28 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,049319 0,18 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,023971 0,17 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,072704 0,16 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,081376 0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,021713 1,16 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018112 0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,055557 5,48 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,056786 3,96 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,03663 3,21 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,033048 2,97 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,107396 2,88 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,032749 2,81 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,02064 2,68 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,088055 2,27 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,031414 2,11 Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,066845 2,06 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,045933 1,96 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,065113 1,79 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,029511 0,76 VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF 0,038190 0,67 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,031693 0,60 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,071370 0,17 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028364 0,17 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025676 0,17 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,071065 0,17 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,031445 0,17 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,073398 -2,27 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,040650 -2,24 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,098955 -2,21 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,098859 -2,21 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,120482 -2,19 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,031766 -2,15 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,180642 -1,45 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,100865 -1,37 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,127710 -1,25 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,013947 -0,95 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,027433 -1,95 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,026908 -0,15 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,038761 -0,15 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013270 -0,09 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,026787 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,051590 -1,00 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,045857 -0,98 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,046904 -0,98 NN Hay. Em. Altın EYF 0,029062 -0,97 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,048121 -0,97 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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