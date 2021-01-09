Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,025593
|0,28
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,049319
|0,18
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,023971
|0,17
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,072704
|0,16
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,081376
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,021713
|1,16
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018112
|0,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,055557
|5,48
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,056786
|3,96
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,03663
|3,21
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,033048
|2,97
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,107396
|2,88
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,032749
|2,81
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,02064
|2,68
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,088055
|2,27
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,031414
|2,11
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,066845
|2,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,045933
|1,96
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,065113
|1,79
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,029511
|0,76
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,038190
|0,67
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,031693
|0,60
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,071370
|0,17
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,028364
|0,17
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025676
|0,17
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,071065
|0,17
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,031445
|0,17
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,073398
|-2,27
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,040650
|-2,24
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,098955
|-2,21
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,098859
|-2,21
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,120482
|-2,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,031766
|-2,15
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,180642
|-1,45
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,100865
|-1,37
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,127710
|-1,25
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,013947
|-0,95
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,027433
|-1,95
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,026908
|-0,15
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,038761
|-0,15
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013270
|-0,09
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,026787
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,051590
|-1,00
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,045857
|-0,98
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,046904
|-0,98
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,029062
|-0,97
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,048121
|-0,97
(Sürecek)
Kaynak: AA
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