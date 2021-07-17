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Yatırımcı rehberi (7) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (7)

17.07.2021 11:05
Yatırımcı rehberi (7), System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri % SıralıFon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıVEM Birinci Kamu...

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri % Sıralı

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,0463210,63
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0351030,61
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,0723960,60
Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF0,0212610,59
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,0209910,57
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0107560,06
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0673490,36
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0183341,03
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF0,0182090,64
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0190800,62
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,0194930,59
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF0,0201830,58
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF0,0294340,27
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0140500,21
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0291390,07
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

VEM Para Piyasası EYF0,0738190,40
HEM Para Piyasası EYF0,0269300,40
ZEM Para Piyasası EYF0,0298650,39
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0776100,39
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0787180,39

Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,107658-0,65
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,103864-0,57
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,062070-0,47
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,084708-0,37
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,060584-0,36
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,010471-0,45
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,024000-0,33
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,020104-0,32
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,010682-0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,065953-2,78
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,009742-2,32
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,062565-2,28
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,114813-2,21
HEM Hisse Senedi EYF0,025835-1,71
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,033595-1,79
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,021110-1,75
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF0,066226-1,49
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,104541-1,43
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,016712-1,40
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,068877-1,69
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,048459-1,68
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,037776-1,56
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,026273-1,55
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,032632-0,59
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,055783-0,28
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,049230-0,23
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,053990-0,22
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,051746-0,21
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,058102-0,21

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Bireysel Emeklilik, Spor Federasyonu, Fiba, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (7) - Son Dakika Ekonomi


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