Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri % Sıralı
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF
|0,046321
|0,63
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,035103
|0,61
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,072396
|0,60
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF
|0,021261
|0,59
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,020991
|0,57
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010756
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,067349
|0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,018334
|1,03
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,018209
|0,64
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,019080
|0,62
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,019493
|0,59
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF
|0,020183
|0,58
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,029434
|0,27
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,014050
|0,21
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,029139
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|VEM Para Piyasası EYF
|0,073819
|0,40
|HEM Para Piyasası EYF
|0,026930
|0,40
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,029865
|0,39
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,077610
|0,39
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,078718
|0,39
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,107658
|-0,65
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,103864
|-0,57
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,062070
|-0,47
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,084708
|-0,37
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,060584
|-0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010471
|-0,45
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,024000
|-0,33
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,020104
|-0,32
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010682
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,065953
|-2,78
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,009742
|-2,32
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,062565
|-2,28
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,114813
|-2,21
|HEM Hisse Senedi EYF
|0,025835
|-1,71
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,033595
|-1,79
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,021110
|-1,75
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,066226
|-1,49
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,104541
|-1,43
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,016712
|-1,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,068877
|-1,69
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,048459
|-1,68
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,037776
|-1,56
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,026273
|-1,55
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,032632
|-0,59
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,055783
|-0,28
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,049230
|-0,23
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,053990
|-0,22
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,051746
|-0,21
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,058102
|-0,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
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