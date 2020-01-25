Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,38
|0,85
|27,96
|Acıpayam Selüloz
|7,38
|1,51
|15,86
|Adana Çimento (A)
|9,43
|0,00
|-2,88
|Adana Çimento (B)
|6,99
|0,72
|-1,96
|Adana Çimento (C)
|2,20
|1,38
|-1,35
|Adel Kalemcilik
|15,64
|-0,32
|-0,38
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,35
|1,73
|22,40
|Afyon Çimento
|6,68
|1,21
|6,37
|Ak Enerji
|1,17
|1,74
|7,34
|Akbank
|8,76
|-0,45
|8,01
|Akçansa
|10,00
|-0,30
|-0,40
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,11
|0,96
|0,00
|Akfen GMYO
|4,00
|0,00
|-1,23
|Akın Tekstil
|15,61
|-0,57
|13,20
|Akiş GMYO
|4,23
|-1,63
|4,70
|Akmerkez GMYO
|25,66
|-0,16
|8,36
|Aksa
|14,34
|0,63
|4,67
|Aksa Enerji
|4,16
|1,71
|9,47
|Aksigorta
|6,73
|-1,46
|10,51
|Aksu Enerji
|13,94
|-0,85
|-6,25
|Alarko Carrıer
|65,70
|-1,50
|9,50
|Alarko GMYO
|92,10
|-1,81
|0,33
|Alarko Holding
|6,15
|1,32
|3,36
|Albaraka Türk
|1,73
|0,00
|13,07
|Alcatel Lucent Teletaş
|16,20
|1,82
|34,55
|Alkim Kağıt
|6,62
|0,00
|18,64
|Alkim Kimya
|45,38
|1,29
|18,42
|Altınyağ
|0,58
|5,45
|41,46
|Altınyunus Çeşme
|9,46
|0,21
|-5,31
|Anadolu Cam
|4,65
|0,87
|6,65
|Anadolu Efes
|26,00
|-1,29
|12,65
|Anadolu Grubu Holding
|20,18
|-0,10
|14,72
|Anadolu Hayat Emek.
|7,17
|-0,55
|4,82
|Anadolu Isuzu
|12,41
|-0,80
|1,97
|Anadolu Sigorta
|4,97
|0,00
|12,95
|Anel Elektrik
|3,47
|0,58
|8,10
|Arçelik
|21,94
|0,09
|5,28
|Arena Bilgisayar
|10,19
|-0,39
|35,33
|Armada Bilgisayar
|24,46
|3,64
|49,24
|Arsan Tekstil
|4,22
|2,18
|17,88
|Artı Yatırım Holding
|1,00
|5,26
|23,46
|Aselsan
|22,94
|0,44
|9,55
|Aslan Çimento
|38,38
|1,00
|-3,95
|Ata GMYO
|4,02
|-0,74
|-11,26
|Atakule GMYO
|2,16
|3,35
|12,50
|Atlantis Yatırım Holding
|0,95
|-4,04
|-5,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,65
|6,45
|14,58
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,24
|-0,42
|2,15
|Avrasya GMYO
|1,87
|5,65
|23,84
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,97
|2,60
|8,24
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.316,20
|0,01
|2,36
|Avrupa Yatırım Holding
|1,59
|0,00
|3,25
|Ayen Enerji
|4,10
|-0,49
|18,16
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,55
|2,00
|16,44
|Aygaz
|13,67
|-2,15
|6,46
|Bagfaş
|20,10
|-1,08
|19,50
|Bak Ambalaj
|7,30
|0,14
|-0,68
|Balatacılar Balatacılık
|2,16
|-9,62
|74,19
|Bantaş Ambalaj
|3,60
|7,14
|42,86
|Banvit
|18,39
|1,04
|-0,97
|Baştaş Başkent Çimento
|3,03
|1,00
|16,99
|Batı Çimento
|3,91
|0,51
|18,13
|Batısöke Çimento
|1,53
|0,66
|16,79
|Bera Holding
|4,28
|1,18
|11,17
|Berkosan Yalıtım
|3,13
|-1,26
|14,23
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,49
|-0,80
|1,63
|Beyaz Filo
|3,09
|-0,32
|-2,22
|Bilici Yatırım
|5,76
|-0,35
|31,81
|Bim Mağazalar
|50,30
|-2,04
|7,80
|Birko Mensucat
|0,32
|-3,03
|3,23
|Birlik Mensucat
|1,45
|5,84
|27,19
|Bizim Mağazaları
|12,12
|1,51
|8,50
|Bolu Çimento
|4,68
|1,74
|-0,43
|Bomonti Elektrik
|1,55
|-3,73
|21,09
|Borusan Mannesmann
|12,67
|-0,86
|10,66
|Borusan Yat. Paz.
|73,70
|-1,47
|19,16
|Bosch Fren Sistemleri
|313,00
|0,00
|7,97
|Bossa
|8,30
|-0,60
|2,98
|Brisa
|9,25
|-2,01
|-2,73
|Burçelik
|9,93
|5,98
|70,91
|Burçelik Vana
|21,26
|-14,96
|118,95
|Bursa Çimento
|6,62
|-0,45
|6,26
|Carrefoursa
|6,47
|1,73
|37,37
|Ceo Event Medya
|7,55
|-14,98
|-8,37
|Coca Cola İçecek
|44,86
|0,81
|15,92
|Cosmos Yat. Holding
|2,14
|3,88
|4,90
|Credıtwest Faktorıng
|2,45
|6,06
|-14,93
|Çelebi
|101,80
|-0,78
|-0,29
|Çelik Halat
|8,70
|0,00
|33,85
|Çemaş Döküm
|1,52
|-1,94
|0,00
|Çemtaş
|8,19
|0,37
|-1,09
|Çimbeton
|48,40
|-0,21
|17,30
|Çimentaş
|14,84
|-0,07
|-1,07
|Çimsa
|9,42
|-0,11
|3,74
|Çuhadaroğlu Metal
|3,54
|2,31
|10,97
|Dagi Giyim
|2,75
|0,00
|10,00
|Dagi Yatırım Holding
|4,40
|-0,90
|94,69
|Dardanel
|6,53
|9,93
|72,30
|Datagate Bilgisayar
|9,83
|2,40
|25,86
|Demısaş Döküm
|3,73
|3,04
|7,18
|Denge Holding
|1,41
|-1,40
|2,92
|Deniz GMYO
|5,72
|-1,38
|13,27
|Denizli Cam
|9,30
|2,20
|11,51
|Derimod
|9,40
|2,51
|31,65
|Derlüks Deri
|3,97
|0,00
|-2,70
|Desa Deri
|4,51
|-2,17
|-0,66
|Despec Bilgisayar
|4,90
|1,03
|15,57
|Deva Holding
|10,59
|3,22
|17,80
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,77
|-1,28
|-1,28
|Ditaş Doğan
|9,99
|-0,60
|4,50
|DO-CO
|600,00
|-0,66
|6,38
|Doğan Burda
|7,28
|2,97
|19,93
|Doğan Holding
|2,08
|4,00
|13,04
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,09
|15,47
|26,67
|Doğusan
|2,41
|0,00
|15,87
|Doğuş GMYO
|5,32
|5,98
|17,44
|Doğuş Otomotiv
|12,56
|-0,87
|31,93
|Döktaş Dökümcülük
|61,00
|-1,61
|13,07
|Duran Doğan Basım
|23,90
|13,27
|70,23
|Dyo Boya
|6,13
|12,48
|25,10
|Eczacıbaşı İlaç
|4,19
|-0,24
|12,94
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,19
|3,13
|10,68
|Edip Gayrimenkul
|1,73
|6,79
|24,46
|Ege Endüstri
|652,00
|5,81
|12,32
|Ege Gübre
|54,40
|0,00
|9,24
|Ege Profil
|15,50
|-2,33
|29,49
|Ege Seramik
|4,81
|0,00
|29,65
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,48
|9,09
|50,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,69
|9,52
|76,92
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,48
|9,09
|140,00
|Egeplast
|16,02
|-9,95
|28,16
|Ekiz Kimya
|1,28
|-9,22
|109,84
|Emek Elektrik
|2,00
|8,70
|25,79
|Eminiş Ambalaj
|1,76
|2,33
|15,79
|Emlak Konut GMYO
|1,67
|1,21
|14,38
|Enerjisa Enerji
|7,96
|1,40
|7,71
|Enka İnşaat
|6,68
|0,60
|4,05
|Erbosan
|26,10
|0,00
|4,48
|Ereğli Demir Çelik
|9,62
|-1,13
|6,42
|Ersu Gıda
|4,13
|11,02
|99,52
|Escort Teknoloji
|2,87
|14,80
|106,47
|Etiler Gıda
|2,45
|0,41
|0,00
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,82
|-0,55
|8,98
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,35
|0,00
|8,00
|Euro Yat. Ort.
|1,25
|0,00
|5,93
|Euro Yatırım Holding
|1,57
|-0,63
|4,67
|Fenerbahçe Futbol
|16,40
|-1,38
|13,34
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,74
|3,04
|3,72
|F-M İzmit Piston
|58,70
|1,03
|17,68
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,61
|4,02
|37,97
|Ford Otosan
|74,10
|-1,98
|4,59
|Formet Çelik Kapı
|2,75
|-5,17
|-8,33
|Frigo Pak Gıda
|12,40
|4,20
|-4,32
|Galatasaray Sportif
|2,23
|-1,33
|9,85
|Garanti Bankası
|11,97
|-0,75
|7,45
|Garanti Faktoring
|5,55
|-4,15
|43,41
|Garanti Yat. Ort.
|1,32
|10,00
|22,22
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,95
|-1,49
|77,68
|Gedik Yatırım Holding
|23,40
|14,93
|204,29
|Gediz Ambalaj
|8,65
|1,76
|27,96
|Gentaş
|2,51
|-0,79
|14,61
|Gersan Elektrik
|3,58
|1,99
|12,23
|Global Men. Değ.
|1,96
|-1,01
|4,26
|Global Yat. Holding
|5,13
|0,98
|5,34
|Good-Year
|4,28
|0,23
|5,68
|Göltaş Çimento
|18,29
|-0,76
|2,81
|Gözde Girişim
|5,27
|3,74
|2,53
|GSD Denizcilik
|3,40
|0,89
|32,81
|GSD Holding
|1,81
|0,00
|21,48
|Gübre Fabrik.
|9,26
|0,65
|2,43
|Güler Yat. Holding
|2,20
|4,76
|8,37
|Güneş Sigorta
|2,75
|6,59
|26,15
|Halk GMYO
|1,49
|0,68
|22,13
|Halk Sigorta
|2,04
|0,00
|3,03
|Hatay Tekstil
|7,85
|6,80
|14,26
|Hedef Girişim
|2,83
|-0,70
|8,43
|Hektaş
|10,02
|0,20
|24,94
|HUB Girişim
|48,00
|7,72
|245,82
|Hürriyet Gzt.
|1,23
|0,00
|7,89
|ICBC Turkey Bank
|5,76
|-0,69
|9,30
|İdealist Danışmanlık
|3,18
|-0,31
|-4,22
|İdealist GMYO
|3,42
|-5,26
|11,76
|İhlas Ev Aletleri
|2,89
|0,35
|-7,67
|İhlas Gayrimenkul
|1,17
|-0,85
|-2,50
|İhlas Gazetecilik
|4,49
|-0,66
|-34,07
|İhlas Holding
|0,89
|0,00
|-2,20
|İhlas Yayın Holding
|1,03
|0,00
|0,98
|İndeks Bilgisayar
|12,93
|-0,46
|33,30
|Info Yatırım
|6,60
|-4,35
|-25,84
|İntema
|11,62
|4,97
|25,49
|İpek Doğal Enerji
|9,62
|0,00
|24,61
|İskenderun Demir Çelik
|8,00
|-0,62
|-0,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)