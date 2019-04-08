Yavaş, Belediye Başkanlığı Görevini Devraldı - Detaylar
12 dakika önce
- Mansur Yavaş'ın gelişi Mansur Yavaş'ın Mustafa Tuna'yı uğurlaması Belediyeden detaylar ANKARA - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP adayı Mansur Yavaş, devir teslim törenine katıldı.
- Mansur Yavaş'ın gelişi
Mansur Yavaş'ın Mustafa Tuna'yı uğurlaması
Belediyeden detaylar ANKARA - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP adayı Mansur Yavaş, devir teslim törenine katıldı. (3)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:03 Kaynak: AA
AK Partili Mustafa Tuna, CHP'li Mansur Yavaş'a Görevi Devretti
Mansur Yavaş ile Soyadları Aynı Olan Şarkıcı Zeynep Mansur'a Tebrik Mesajı Yağdı
Son Dakika! Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, Gözaltına Alındı
Sedat Peker'den Seçimle İlgili Tehlikeli Açıklama: Devlet Sokağa Çıkın Derse Çıkarız