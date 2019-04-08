Son Dakika Haberleri: Yavaş, Belediye Başkanlığı Görevini Devraldı - Detaylar

Yavaş, Belediye Başkanlığı Görevini Devraldı - Detaylar

12 dakika önce

- Mansur Yavaş'ın gelişi Mansur Yavaş'ın Mustafa Tuna'yı uğurlaması Belediyeden detaylar ANKARA - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP adayı Mansur Yavaş, devir teslim törenine katıldı.

- Mansur Yavaş'ın gelişi
Mansur Yavaş'ın Mustafa Tuna'yı uğurlaması
Belediyeden detaylar ANKARA - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP adayı Mansur Yavaş, devir teslim törenine katıldı. (3)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:03 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara, Mustafa Tuna, Güncel
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