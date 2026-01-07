Yavru Domuzu Yakalayan Adam: Kimse Denemesin - Son Dakika
Yavru Domuzu Yakalayan Adam: Kimse Denemesin

07.01.2026 12:50
Sinop'ta Şenel Yılmaz, yavru yaban domuzunu yakaladı fakat diğerlerine denemelerini önermedi.

SİNOP'un Erfelek ilçesinde, yolda aracıyla giderken önüne çıkan yavru yaban domuzunu kovalayıp elleriyle yakalayan Şenel Yılmaz (41,) hayvanı doğaya geri bıraktığını belirterek, "Kimse denemesin" dedi.

Erfelek ilçesinde karlı yolda aracıyla giden Şenel Yılmaz, yaban domuzu sürüsüyle karşılaştı. Yılmaz aracından inip yavru bir yaban domuzu kovalayarak elleriyle yakaladı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, Şenel Yılmaz, "Öncelikle bunu başkalarının yakalamasını tavsiye etmem. Daha yaralamalı olaylarla karşılaşabilirler. Ben yakaladım diye kimsenin zarar görmesini istemem" dedi.

Yılmaz, yavru domuzu zarar vermeden tekrar doğaya saldığını belirterek, "Bu olayı bir anı olarak yaşadım ve geri bıraktım. Videolarda da görülüyor. Domuza işkence uygulamadım. Doğasına geri saldım. Daha önce de yetişkin yaban domuzlarıyla da karşılaştım. Onları da yakalamaya çalıştım ama çok güçlüydüler. Gücüm yetmedi ve salmak zorunda kaldım" diye konuştu.

Haber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Güvenlik, Güncel, Sinop, Çevre, Doğa

Sizin düşünceleriniz neler ?

