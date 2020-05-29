Yavru karacayı biberonla beslediler - Son Dakika

Devrek ilçesine bağlı Aksu köyündeki Yeşilöz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yalnız bulunan yavru karaca; annesinin geri dönme ihtimaline karşı, ekiplerce güvenli mesafeden gözlem altına alındı. Ancak uzun süren bekleyişe rağmen karacanın annesi geri dönmedi. Zonguldak Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri yalnız kalan yavru karacayı koruma altına aldı. Biberona süt dolduran ekipler, yavru karacanın karnını doyurdu.

Zonguldak 'ta annesi bulunamayan yavru karaca ekiplerce koruma altına alındı. Karaca, ekiplerce biberon ile beslendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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